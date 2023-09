Иновация в производството на храни: Къде можем да си купим 3D-принтирана веган сьомга

В еган сьомга, отпечатана с 3D принтер, вече може да се намери на рафтовете на австрийските супермаркети.

Смята се, че алтернативното рибно филе, наречено „Филето– вдъхновено от сьомга“ е първата 3D отпечатана храна, която достига до рафтовете на супермаркетите.

„С 3D отпечатването на храни в индустриален мащаб, навлизаме в творческа хранителна революция, ера, в която храната се изработва точно според нуждите на клиента”, коментира Робин Симса, главен изпълнителен директор на компанията, изработила филето.

Подобно на някои други продукти, заместители на месо, алтернативата на сьомгата е направена от микопротеин, който се добива от нишковидни гъби. Що се отнася до хранителната му стойност, продуктът съдържа набор от витамини. Подобно на своя животински аналог, филето съдържа омега-3 мастни киселини. Смята се също, че е с високо съдържание на протеин - 9,5 грама на 100 грама.

Стартъп компанията осъществила проекта съвместно с фирма, занимаваща се с проектиране на микопротеин. Съставката е специално разработена, за да бъде пусната през 3D принтер, пише IFLScience. Изследователите работят върху 3D отпечатани хранителни продукти от няколко години, с творения, вариращи от лазерно приготвен чийзкейк до лабораторно създадени местни продукти.

Иновативният метод може да направи производството на храни по-устойчиво, казва Симса. По думите му приблизително 34% от световните рибни запаси са обект на прекомерен улов, което води до намаляване на популациите.

Емисиите също са проблем при производството на храни, те представлява над една четвърт от глобалните емисии на парникови газове – 31% от тях идват от животновъдни и рибни стопанства, а други 18% от веригата за доставки.

