Китайският луноход забеляза "странен" обект

К итайският луноход Yutu-2 ще изследва странен обект на обраната страна на Луната. Той е забелязан на една от последните снимки на лунохода, съобщава Space.com.

Обектът е с формата на куб, като се изключва вероятността да е обелиск или друга постройка. Най-вероятно става дума за естествен обект, но заради неясната снимка, той изглежда като куб.

Самият обект е наречен "мистериозната къща". Той не е много голям, като се намира на около 80 метра от лунохода и е на ръба на сравнително нов, голям кратер от сблъсък с метеорит. Въпреки малкото разстояние, ще са нужни два до три месеца преди Yutu-2 да достигне мястото.

Причината е заради цикъла ден-нощ на Луната. Тя прави по едно пълно завъртане около оста си веднъж на 27 дни - колкото са ѝ нужни, за да обиколи и Земята.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I