Екзопланета, близнак на Земята, и още тайни открития, за които научихме

О коло 3000 астрономи, преподаватели, писатели и гости в момента участват в 235-тата годишна среща на Американската астрономическа асоциация, която се провежда от 4-ти до 8-ми януари в Хонолулу, Хавай.

По време на тази среща учените разкриват някои от откритията си от предходната година, за които до този момент не са споделяли пред широката публика.

Някои от тях определено привлякоха вниманието както на медиите, така и на всички любители на космическите науки.

Едно от най-впечатляващите открития, разкрито по време на конференцията в Хонолулу, е това на първата екзопланета с размерите на Земята, на която се подозира, че има условия за развитието на живот.

Учените откриват TOI 700 d, благодарение на специалната програма на НАСА за търсене на екзопланети – TESS.

Планетарната система на звездата TOI 700 се разполага на около 100 светлинни години от Земята.

Екзопланетата е част от мултипланетарна система около звездата TOI 700 – червено джудже, намиращо се в съзвездието Златна рибка.

Звездата представлява 40% от масата и размера на нашето Слънце, а температурата на повърхността ѝ е наполовина по-ниска.

Планетата TOI 700 d е една от общо три, които са част от планетарната система. Тя се намира на точното разстояние, където е възможно водата да съществува в течно състояние в зоната, която сред учените е позната като „Зоната на Златокоска”.

Астрономите от НАСА потвърждават научната стойност на откритието, след като правят по-нататъшни наблюдения с космическия телескоп „Спицър”.

Това откритие е толкова вълнуващо за учените, защото това е една от малкото екзопланети, открити до този момент, която да е на точното разстояние от своята звезда и която да е с размери, близки до тези на Земята.

Астрономите неведнъж са откривали екзопланети, на които водата би могла да съществува в течно състояние, но в повечето случаи тези планети са много по-големи в сравнение със Земята.

Това предполага много по-сурови условия като по-голямо гравитационно ускорение, по-големи количества радиация и други, които биха направили развитието на живот почти невъзможно.

TOI 700 d е най-външната от общо трите планети в системата, като прави една пълна обиколка около своята звезда за 37 земни дни.

Учените обаче предполагат, че TOI 700 d се движи в орбита по такъв начин, че винаги само едната ѝ страна е изложена на светлината и радиацията на звездата, докато другата остава вечно в мрак.

Другите две планети от системата на звездата TOI 700 извършват една обиколка около нея за съответно 10 и 16 земни дни.

Първата от тях е планета от земен тип, с размерите на Земята Втората е газов гигант.

„TESS бе проектиран именно да търси планети с размерите на Земята в наше съседство (от космическа гледна точка)”, споделя Пол Херц, астрофизик от НАСА.

Бъдещи мисии като тази с космическия телескоп „Джеймс Уеб” се очаква да хвърлят повече светлина върху това какво представляват атмосферата, повърхността и други характеристики на съответните планети.

📣Discovery Alert!📣



Meet three new exoplanets discovered by @NASA_TESS. One of the planets, TOI 700 d, is an Earth-sized🌍 world in its star's habitable zone (where liquid water💧 *could* exist on the surface).



👋TOI 700 b, c & d! We see you.https://t.co/92PlSDNnVQ pic.twitter.com/DCI5ySj7OY