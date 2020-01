Коя е тя? Горещата екзопланета, която се самоизяжда

И мето ѝ е KELT-9b.

Тя е гигантска екзопланета, по-гореща дори и от някои звезди.

Температурата на повърхността ѝ достига до 4315 градуса по Целзий.

Въпреки това обаче на KELT-9b все пак има атмосфера. Ново проучване обаче, направено благодарение на данни от космическия телескоп „Спицър” на НАСА, показват, че молекулите в атмосферата на екзопланетата буквално биват разкъсвани.

Hot & Mysterious – new details from @NASASpitzer reveal the hottest planet ever found, KELT-9b, is so hot it rips molecules in its atmosphere to shreds. https://t.co/ZHepkkUUeI pic.twitter.com/7BiohlwRW2

KELT-9b е открита през 2017 г. в процеса на работата по проект, използващ данни от наблюденията на два роботизирани телескопа в РЮА и Аризона.

Екзопланетата принадлежи към вида, който учените определят като „екстремно горещ Юпитер”.

Този вид екзопланети са едни от първите, забелязани от учените.

"This Planet Is so Hot the Molecules in Its Own Atmosphere Get Ripped Apart: KELT-9b is the hottest exoplanet yet discovered, with surface temperatures exceeding those of some stars. Now, researchers have found that the planet's atmosphere is so hot, ..."https://t.co/kvp0BSLi9X