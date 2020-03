Между звездите – изумителната история на първата космическа разходка

Н а днешната дата преди 55 години се случва нещо, което изумява целия свят – за пръв път човек излиза в открития космос. Астронавтът, извършил този впечатляващ подвиг, се казва Алексей Леонов. Неговата разходка сред звездите е събитие, превърнало се в един от най-емблематичните и важни моменти в историята на космическите мисии.

Леонов е роден на 30 май 1934 г. в село Листвянка, намиращо се в Кемеровска област. Когато е едва на две години, неговият баща е арестуван по фалшиви обвинения от съветските власти и обявен за „враг на народа“. Години по-късно Леонов пише следното в своята автобиография: „Той не беше единственият: арестувани бяха много хора. Това беше част от политиката на властите да отстраняват всеки, който проявява твърде много свободомислие или сила на характера. Това бяха годините на чистките на Сталин. Много хора изчезнаха в отдалечени лагери и повече никой не ги видя.“

След случилото се, семейството на Леонов се премества в Кемерево. За тяхно щастие, баща му скоро е освободен и компенсиран за несправедливото му задържане. За да помага финансово на своето семейство, Леонов започва да продава картини, нарисувани от самия него. През 1948 г. той и близките му се местят отново, този път в Калининград. Бъдещият космонавт завършва средното си образование през 1953 г. и се насочва към авиационната школа в Кременчуг, Украйна, загърбвайки своята страст по рисуването.

The First Spacewalker Created The Best Soviet Cosmic Landscapes (Aleksey Leonov, the artist) https://t.co/RTda7Bw2mF pic.twitter.com/M7cVQd0XhB — History of Astronomy (@HistAstro) 28 април 2016 г.

Леонов прави първия си самостоятелен полет през 1955 г., а две години по-късно завършва с почести и Чугуевското военно авиационно училище за летци. Неговият талант не остава незабелязан и през 1960 г. влиза в елитната група от 20 пилоти, избрани да се присъединят към съветската космическа програма. Подготовката за полет в космоса е изключително тежка, но Леонов доказва, че разполага с всички необходими качества. Така се стига до историческата дата 18 март 1965 г. Тогава Леонов полита към звездите на борда на кораба „Восход 2“ (заедно с Петър Беляев, който е втори пилот).

Няколко часа след старта на мисията, Леонов записва името си със златни букви в историята на астронавтиката, излизайки в открития космос. Той е свързан с кораба посредством помощно въже, дълго около 5 м. (станало известно като „пъпната връв на Леонов“). Разходката му продължава 12 минути и 9 секунди. Тя, обаче, изобщо не минава гладко. По време на космическата разходка, пулсът на Леонов скача на 140 удара в минута, а температурата му достига 39 градуса. Но най-големият проблем е друг. Скафандърът му се издува силно заради вакуума в открития космос и той не може да се завърне на борда на „Восход 2“. Космонавтът все пак запазва хладнокръвие и успява да влезе в шлюза, след като отваря един от клапаните на своя костюм, за да изпусне излишното налягане.

#OnThisDay in 1965 Soviet cosmonaut Aleksey Leonov became the first human to step outside an orbiting spacecraft. This activity is now known as a spacewalk. https://t.co/OWkrQs5snp pic.twitter.com/zuNmx8sUrb — Encyclopaedia Britannica (@Britannica) 18 март 2018 г.

Съдбата изправила Леонов и Беляев пред още едно изпитание. Преди приземяването на кораба отказва автоматичната система за ориентация. По тази причина се налага Беляев спешно да поеме управлението и да включи спирачния двигател. Така, „Восход 2“ се приземява в отдалечен район на 180 км. от град Перм. Космонавтите прекарват две нощи в дивата гора при температура, достигаща минус 40 градуса. На третия ден са открити от спасителни екипи.

Това далеч не е единственият случай, в който Леонов се разминава на косъм със смъртта. На 22 януари 1969 г. той пътува в кола, която е част от кортежа на съветския лидер Леонид Брежнев. Когато автомобилите трябвало да влязат в Кремъл, младши лейтенантът Виктор Илин изстрелва 14 куршума по предполагаемата кола, в която се намира Брежнев. Той, обаче, не бил в нея. При нападението е убит шофьорът Иля Жарков.

Две години по-късно, Леонов е назначен за командир на екипажа на „Союз 11“. Минути преди старта, планиран за 30 юни 1971 г., медицинска комисия открива, че бордовият инженер Валерий Кубасов има здравословен проблем. По тази причина целият екипаж е отзован и вместо тях излитат Георгий Доброволски, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Мисията минава успешно, но при връщането на Земята космическият кораб изгаря в атмосферата и тримата загиват.

Леонов е част и от още едно емблематично събитие – той е командир на екипажа на „Союз 19“, който се скачва с американския кораб „Аполо CSM-111“ на 17 юли 1975 г. Леонов участва в първото ръкостискане в космоса между съветски и американски астронавти и се превръща в един от символите на нормализирането на отношенията между СССР и САЩ в разгара на Студената война.

From left are Astronauts Vance Brand and Thomas P. Stafford, Cosmonauts Aleksey Leonov and Valeriy Kubasov, and Astronaut Donald K. Slayton. Launch of history's first international manned space mission was July 15, 1975. pic.twitter.com/bRkPHAnWxz — NickStevens Graphics (@Nick_Stevens_Gr) 24 ноември 2018 г.

Леонов е носител на редица престижни отличия, сред които два ордена „Ленин“ и медал „Златна звезда“. Автор е на редица научни трудове, а освен това получава признание и за таланта си на художник, като негови картини са включени в няколко изложби (част от своите произведения той създава в космоса). Леонов почина миналата година в Москва след продължително боледуване.

Our condolences on the passing of Aleksey Leonov, #Soviet cosmonaut, Hero of the Soviet Union, and the man who gave his name to #KFU Planetarium pic.twitter.com/YlhONR11C8 — Kazan Federal University (@KazanUni) 14 октомври 2019 г.

