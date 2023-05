Китай построи генератор, способен да захрани хиперзвуковите оръжия на бъдещето

П ревръщането на газ в плазма създава интензивен електрически ток за захранване на мощни хиперзвукови оръжия. Китайски изследователи създадоха хиперзвуков генератор, който може да захранва военни лазери, железопътни оръдия и микровълнови оръжия. Относителната компактност на хиперзвуковия генератор отваря обхвата на потенциални приложения.

Китайски учени казват, че една експлозия в шоков тунел може да превърне горещ газ в най-мощния хиперзвуков генератор, който армията някога е виждала - достатъчно силен, за да зареди военни лазери, релсови оръдия, микровълнови оръжия и много други.

Както се съобщава от South China Morning Post, нова рецензирана статия в Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics обяснява как хиперзвуковият генератор превръща една детонация в шоков тунел в електрически ток достатъчен, за да захрани хиперзвуковите оръжия на бъдещето.

China Built a Hypersonic Generator That Could Power Unimaginable Weapons https://t.co/FcLtWNMpps

Китайските учени успяха да използват контролирана детонация, за да превърнат горещ газ в плазма, пълна със състезателни йони, които се преобразуваха в ток. С ударни вълни, ускоряващи сгъстения газ аргон до 14 пъти скоростта на звука, заредената изпълнена с йони плазма преминава през магнитохидродинамични генератори, за да произведе електрически ток до 212 киловата, докато използва 26 галона газ.

China can't innovate? 🙄🙄🙄 Chinese scientists build hypersonic generator to power futuristic weapons https://t.co/Un9CeaWHXt

„Той има голям капацитет и висока ефективност“, пишат учените чрез South China Morning Post. „Няма нужда от междинни компоненти за съхранение на енергия. Енергията може да бъде прехвърлена директно към товара без превключвател с висока мощност. И устройството може стартира бързо. Генераторът също така няма въртящи се части, което увеличава ефективността и лекотата на използване.”

При някои от най-големите оръжия, които се разработват, изискващи гигават входяща мощност, изследователите казват, че могат да произведат тази енергия с 177 кубически фута хиперзвукова плазма (това е по-малко от повечето микробуси).

https://t.co/lyTBr2VtTT

China INVENTS Hypersonic generator to power unimaginable weapons. US INVENT EquityDiversityInclusion



usa should be happy they invented a new big mac.