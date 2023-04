Най-изобретателните и странни военни тактики в историята

В ойната не е нещо забавно, но понякога са необходими и творчески идеи. Психологическите тактики, както и измамите могат наистина да имат въздействие в битките и някои войски успешно са ги прилагали.

Битката при Пелузиум - Битката при Пелузиум се провела между персийския крал Камбис II и силите на египетския фараон Псамтик III. Камбис II разбрал за предаността на египтяните към животните и, че ги свързват с боговете и използвал това в своя полза. Знаейки, че котките са свързани с богинята Бастет, Камбис II наредил да бъдат изрисувани котки върху щитовете на войниците му. Отишъл и по-далеч като осеял бойното поле с истински котки. Армията довела и кучета, ибиси, овце както и други животни за битката. Египтяните, страхувайки се да не наранят животните, били разгромени от персите.

Призрачната армия - Тази тактическа измама е използвана от американската армия по време на Втората световна война. Официално известни като 23-ти щаб на специалните войски, те използвали множество бутафорни танкове, за да заблудят врага. Британската армия също ги използвала. Нарекли ги "измислици". Призрачната армия се състояла от около 1100 души, но създали илюзията, че са около 30 000. Германците също използвали бутафорни танкове преди войната, въпреки че се смята, че те не са били използвани по същия начин, като Съюзниците.

This day in 1922, birth of German fighter pilot Erich Hartmann, the most successful fighter ace in the history of aerial warfare. He was credited with shooting down 352 Allied aircraft (345 Soviet and 7 American). #WW2 pic.twitter.com/bcvTj6s55i

Въздушен таран - Това е доста „хардкор“ тактика: става дума за удряне на вражески самолет със собствения ви самолет! Германският боен пилот Ерих Хартман бил един от най-смъртоносните по време на Втората световна война. Приписани са му около 352 убийства. Някои от тях са били извършени чрез въздушен таран. Съветският летец Виктор Василиевич Талалихин е сред първите, извършили въздушен таран по време на Втората световна война. Въздушният таран обаче е бил практикуван много преди това. Първата атака се приписва на руския пилот Пьотър Нестеров през 1914 г.

Квакерско оръдие - Квакер е дънер, използван, за да заблуди врага, че е оръдие. Било измислено религиозното общество „Приятелите“ (или квакерите), които се противопоставяли на войната. Тактиката е използвана през 18-ти и 19-ти век по време на Американската война за независимост и Гражданската война. Дървените трупи били боядисани с черен център, за да приличат на оръдие. Оказва се, че тази странна тактика е проработила!

Звук на падащи бомби - Може и да сте запознати с тях, надяваме се само от холивудските филми. Но защо пускането на бомби се свързва със силен свистящ звук? Ами защото има устройство, което издава звука и е прикрепено към определени бомби. Това се прави за психическо въздействие, тъй като поради ефекта на Доплер, колкото по-близо е бомбата, толкова по-висок е звукът. Това създава усещане за предстоящо унищожение. Германските пикиращи бомбардировачи Junkers Ju 87, наричани още Stuka, всъщност са проектирани да издават звуци, когато се пикират, което ги прави още по-ужасяващи.

Операция Коледа - Операция Коледа е колумбийска военна операция, проведена през 2010 г., за да насърчи партизаните от ФАРК да се демобилизират. Войници покрили девет масивни дървета с коледни светлини и послание, насърчаващо партизаните да се демобилизират. Съобщението гласеше: "Ако Коледа може да дойде в джунглата, вие също можете да се приберете. Демобилизирайте се. На Коледа всичко е възможно." Операция Коледа има огромен успех, като по време на кампанията се демобилизират общо 331 партизани.

Guess: Remove the firewood from under the cauldron. Stratagem 19/36

Quote: Morale an important resource. In 202 BC Liu Bang was battling the kingdom of Chu, so he got his men to sing Chu folk songs every night so the enemy forces would be too sad to fight.https://t.co/nxVCGXBm3C pic.twitter.com/bW44rjxxUH