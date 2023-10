Чрез квантова техника: Учени определят възрастта на река Хуанхъ в Китай

У чени, които се опитват да се справят с определянето на възрастта на съвременната река Хуанхъ (Жълта река) в Китай, са направили пробив, използвайки квантова техника, съобщи Синхуа.

Хуанхъ - втората по дължина река в страната след Яндзъ, е наричана "Реката-майка" и люлката на китайската цивилизация.

Съвременната водна система на Жълтата река се е формирала преди около 1,25 милиона години, според изследване, публикувано в последното издание на "Earth and Planetary Science Letters".

