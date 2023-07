Откриха черепа на "човека дракон", който може да пренапише историята на еволюцията

У чени обявиха, че е открит масивен фосилизиран череп, на възраст най-малко 140 000 години, принадлежал на неизвестен досега вид древен човек. Тази находк може изцяло да промени представите ни за това как и дори къде е еволюирал нашият вид - Хомо сапиенс.

Черепът е на мъж в зряла възраст, който имал голям мозък, масивни ръбове на веждите, дълбоко разположени очи и издут нос.

Фосилът бил открит от работник на строителна площадка в Китай. Човекът скрил находката в кладенец, където останала в продължение на 85 години.

