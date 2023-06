Археолози са открили най-старите следи от Homo sapiens

А рхеолози в Южна Африка са открили отпечатъци от крак на Homo sapiens отпреди 153 000 години - най-старите известни следи, приписвани на нашия вид, съобщава „Live Science“.

Рекордната находка е една от многото, открити в Африка през последните няколко десетилетия. След съобщението за отпечатъци от стъпки на възраст 3,66 милиона години в местността Лаетоли в Танзания преди повече от 40 години палеоантрополозите са открили повече от 100 пешеходни следи, запазени в скали, пепел и кал, оставени от нашите предци хоминини - групата, която включва съвременните и изчезналите хора, както и близкородствените ни предци.

Седем археологически обекта с оставени от хората следи - наречени "ихнозити" - са открити източно от южния край на африканския континент, на десетки километри навътре в сушата от древния бряг. В статия, публикувана в списание Ichnos, международен екип от изследователи използва оптично стимулирана луминесценция (OSL), за да установи кога са направени отпечатъците.

Тези южноафрикански ихнозити включват четири следи от хоминини, един с отпечатъци от колене и четири с "амоглифи" - термин, с който се обозначава всяка рисунка, не само отпечатъци от стъпки, направена от хора, която се е запазила във времето.

