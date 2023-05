Това е находката, която може да промени учебниците по история

И сторията на древността бавно се разкрива пред нас през годините през няколко калцирани кости, намерени на интересни места и разделени от времеви периоди.

Пренаписване на човешката история

Но откриването на един единствен праисторически кътник, в една иначе доста безинтересна пещера, може да бъде ключът към пренаписването на всичко, което сме мислили, че знаем за праисторията на човечеството.

Гроте Мандрин



Въпросният зъб е открит във френската Гроте Мандрин, пещера в долината на Рона и област, в която някога дивата природа е процъфтявала, според списание Smithsonian.

Привлекателен дом за неандерталци

Гроте Мандрин е била толкова привлекателна, че е била дом на мигриращи неандерталци в продължение на десетки хиляди години, но те може би не са били единствените примати, живяли в района.

10 000 години по-рано

Oh look a *white men* graphic...

BBC please ask experts for help in your sci comm



(also #GrotteMandrin evidence is not that there was long coexistence, since H. sapiens signal in W Europe then *goes extinct* at 54ka for + 10 more millennia!?) pic.twitter.com/uCA1fwglzK — Dr. Rebecca Wragg Sykes (@LeMoustier) February 10, 2022



През февруари 2022 г. изследователи публикуваха нови доказателства за човешки зъб, намерен в Гроте Мандрин. Те предполагат, че хомо сапиенс е живял в Европа 10 000 години по-рано, отколкото се смяташе досега, пише New York Times.

„Това е наистина интересно и вълнуващо“

„Това е наистина интересно и вълнуващо“, каза Катерина Харвати от университета в Тюбинген пред New York Times в имейл от времето, когато беше публикувано нейното изследване върху зъба.

„Сложността на съвременното човешко разселване“

„Това показва сложността на съвременното човешко разселване на европейския континент и евентуалното заместване на неандерталците“, добави Харвати, но находката има още какво да разкрие.

Няма потвърждение

За съжаление изследователите така и не успяха да потвърдят, че малкият млечен зъб, който откриха, е човешки поради други неуспешни опити за извличане на ДНК проби от животински зъби, открити в пещерата, според New York Times.

Просто теория



Без подходящо потвърждение теорията, че хората са мигрирали в Европа много по-рано, отколкото сме смятали преди, си остава просто това — теория. Но повече от година след публикуването на изследването върху зъба, един от неговите автори направи ново твърдение.

Инструментите, намерени със зъба

Сред другите предмети, открити с древния зъб в Гроте Мандрин бяха каменни инструменти, които изследователят Людовик Слимак смята, че може да са направени от древните хора.

Няма конкретни доказателства

По онова време обаче не е имало достатъчно доказателства благодарение, на които да докажат, че инструментите са направени от хора, а не от неандерталци.

Доказателствата, необходими на изследователите

Слимак наскоро публикува прогнозно проучване, което предполага, че инструментите, открити в Гроте Мандрин, са направени по подобен начин като тези използвана от хората в Ливан, и че паралелите не могат да бъдат просто съвпадение.

Инструменти от Ксар Акил

Според списание Smithsonian, Слимак е открил набор от каменни инструменти от Ксар Акил, древен праисторически обект до Бейрут, в музея на Пийбоди и е знаел, че методът, използван за направата на тези артефакти, е същият като в при тези от Гроте Мандрин.

„Да четем кремък като книга“

A #Neanderthal flint from the Grotte Mandrin in #France.



Think of this as fine Neanderthal silverware used to carve the tastiest of meats for a candlelight dinner with a scrawny sapiens guest!



Now. What would I wear for such an event...😍#paleoanthropology#paleontology pic.twitter.com/AimVAlUJl1 — The Eskimo African - Ariel Tweto (@EskimoInAfrica) February 10, 2022



„На кремъка, човек може да гледа като на книга“, каза Слимак пред списание Smithsonian. „Това не е просто краен продукт, от него можете да разберете техническите фази на производството.“

Процесите са същите

„Когато отворих тези кутии“, каза Слимак, „бях много изненадан: тук се наблюдава същият технически процес. Всички фази на производство са същите като при предметите от Гроте Мандрин.“

Как е възможно подобно съвпадение в инструменталните техники

Слимак продължи да обяснява, че има няколко начина за създаване на инструменти от кремък, но подчерта, че вероятността две групи да използват едни и същи техники е много малко вероятно да се случи.

Същите народи

„Това е нещо почти невъзможно, освен ако не са били същите хора“, каза френският археолог. „За мен беше много ясно, че се сблъсквам със същото население и същата култура.“

Нова миграционна теория

От тези данни Слимак предположи, че човешката миграция към Европа се е състояла в три отделни фази и че зъбът и инструментите, открити в Гроте Мандрин, представляват находки от първата вълна, която се е случила 10 000 години по-рано отколкото се е смятало преди!