Древните шамани използвали халюциногени, за да се свързват с други светове

Н ово проучване представи доказателства, че древните хора, живели на средиземноморски остров край брега на Испания преди близо 3000 години, редовно консумирали халюциногени, които получавали от растения. Учените изследвали проби от коса, взети от некропол от бронзовата ера, открит на остров Менорка и били изненадани да установят, че в тях има следи от психоактивни съставки. Това е първото доказателство, че древните жители на Балеарските острови, вероятно по време на религиозни церемонии, са приемали вещества, чрез които да достигнат до други състояния на съзнанието и възприятието.

Както се съобщава в последното издание на Scientific Reports, група учени от Испания, ръководена от професора по археология и праистория от университета Валядолид Елиза Гуера Доче, внимателно анализирали кичурите човешка коса, извадени от пещерата Es Càrritx в Менорка, за да съберат данни за техния химически състав . Изследователите са използвали течна хроматография с ултрависока ефективност и масспектрометрия с висока разделителна способност, за да проверят наличието на различни химикали в косата и са открили психоактивни съставки в три от тях.

Алкалоидите, които се съдържали в косата били атропин и скополамин. Те се добиват от картофови растения. Открит е и ефедрин - стимулант, който може да се извлече от няколко вида борови дървета и храсти. Известно е, че химикалите от картофовите растенията предизвикват халюцинации и промени във възприятието, докато ефедринът повишава енергийните нива и бдителността.

Проучване на запазената по чудо човешка коса от Менорка

В пещерата Es Càrritx за пръв път се заселили хора приблизително около 1600 г. пр.н.е. Сред невероятните неща открити там е и огромна гробна камера, която била използвана до 800-та г. пр.н.е.

Обикновено коса от скелети, погребани толкова отдавна, не се запазва. В случая обаче, кичури коса, боядисани в червено и поставени в дървени кутии, съхранявани в отделна запечатана камера са били открити в пещерата. Тестовете показват, че тази така добре запазена коса, за която се смята, че е била отрязана от шамани или знахари, е на около 3000 години.

Въз основа на знанията си за видовете растения, които разстели на остров Менорка през 1000 г. пр. н. е., Гера-Доче и колеги й са разбрали, че хората, живели там, не са имали затруднения в намирането на халюциногени. Психоактивните алкалоиди може да са влезли в телата им при консумация на екстракти от храст, известен като обикновен бор, и от химикали, извлечени от картофени растения като мандрагора, обикновена белена и бодлива ябълка.

Изследователите предполагат, че растенията или екстракти от тях били консумирани по време на ритуали извършвани от шамани, вещи в преминаването в необикновени състояния на ума. Смятало се, че под въздействието на халюциногенните вещества, можели да преминават в различни измерения, включително в тези на мъртвите. Това умение позволявало на шаманите да диагностицират болести, да намират лек за тях и да виждат в бъдещето.

Любопитно е, че върху дървените кутии, в които се съхрават кичурите има концентрични кръгове. Версията на учените по въпроса е, че те вероятно изобразяват уникалното вътрешно зрение, което шаманите отключвали под въздействието на халюциногенните. Те спекулират, че дървените контейнери са създадени като капсули на времето, с които да се запазят културните и метафизичните традиции на това общество, но били изоставени преди 2800 години. Запечатвали ги дълбоко в пещерата, за да е сигурно, че ценното им съдържание (боядисаните коси на шаманите) ще бъде запазено, а почитта към лечителите и светците в древната им общност ще пребъде.

Праисторически пътешественици в шаманските светове

Доказателствата за употребата на халюциногени, открити в това проучване, съответстват с тези от много други древни места по света.

„Консумацията на растения съдържащи халюциногенни вещества от човека е дългогодишна традиция“, пишат авторите на изследването в своя документ в Scientific Reports. „Съчетаването на данни от много различни изследвания (археология, антропология, химия, фармакология, етноботаника и иконография, между другото) направи възможно проследяването на тази човешка склонност чак до праисторическите времена в Евразия, Северна Америка и Южна Америка.“



За щастие следите от психоактивни алкалоиди понякога могат да се запазят в продължение на няколко хилядолетия. Така археолози и антрополози са открили много праисторически култури, използвали халюциногенни наркотици, чрез което са установили колко широко разпространена е била тази практика в човешката история.

В проучването са описани открития, разкрили модела на използване на халюциногенните растения през хилядолетията. Например, алкалоиди на опиум са открити от археолози в източното Средиземноморие, в контейнери датирани от късната бронзова епоха (1400 до 1200 г. пр. н. е.). Откривани са и в кани, чаши и купи, в Иберия (днешна Испания и Португалия), датиращи от медната, бронзовата и желязната епоха, обхващащи период от повече от 3000 години.

В Северна и Южна Америка са открити много видове халюциногенни вещества в произведени в предиспански времена, артефакти. В Китай психоактивните съставки в канабиса са открити в дървени кутии, датиращи от праисторическата епоха на страната.

По-рядко, но понякога се откриват и органични останки, които съдържат психоактивни алкалоиди. Такива са пробите от коса, взети от мумифицирани тела, свързани с древни мезоамерикански култури, както и праисторическите човешки кости, намерени в Китай. Във Виетнам пък учените открили алкалоиди от орех арека в зъбния емайл на хора, живели през желязната епоха. И други, предшестващи находките на Иберийския полуостров, са костите извадени от древни мини в Gavá и свидетелстват за консумация на халюциногени, датиращи от периода на късния неолит (4 500 до 3 250 г. пр. н. е.).

Употребата на халюциногенни вещества вероятно датира от десетки хиляди години, още от периода на палеолита. Но солидните доказателства, които показват точно кога и как са били консумирани психоактивните химикали, променящи съзнанието са много редки, което прави намерените кутии с оцветени кичури коса толкова важни артефакти. Изследователите, участвали в това проучване, са убедени, че те са били правени, за да запазят свидетелство за древните церемониални практики на шаманите, комуникирали с други светове.