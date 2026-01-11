Свят

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Ограниченията върху интернет достъпа бяха въведени в четвъртък вечерта в цял Иран

11 януари 2026, 12:43
Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа
Източник: iStock

П рекъсването на интернет достъпа в Иран, решението за което беше взето в четвъртък от иранските власти заради антиправителствените протести, все още е в сила, съобщи тази сутрин неправителствената мониторингова организация "Нетблокс" (Netblocks), цитирана от Франс прес.

То продължава вече повече от 60 часа, пише организацията в социалната мрежа "Екс" и допълва, че "подобна ограничителна мярка представлява пряка заплаха за сигурността и благосъстоянието на иранците".

Огромни протести в Иран: Властта спря интернета (ВИДЕО)

Ограниченията върху интернет достъпа бяха въведени в четвъртък вечерта в цял Иран, след като участниците в безредиците извършиха въоръжени нападения в много градове на страната. Според властите през онази нощ бяха убити 15 членове на силите за сигурност и 12 цивилни, бяха нанесени сериозни щети на държавна и частна собственост, и бяха подпалени джамии, болници и управления на противопожарната служба.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Прекъсване на интернет Иран Антиправителствени протести Netblocks Ограничения в интернет Ирански власти Безредици Насилие Цензура Сигурност
Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

