"Неморална, незаконна и престъпна": Куба обвинява Вашингтон в блокада на горивните доставки

К убинският президент Мигел Диас-Канел нарече днес политиката на САЩ, която, по думите му, "преследва и заплашва" трети страни, които искат да продават горива на Куба, "неморална, незаконна и престъпна", предаде Ройтерс.
"Куба е свършена!": Тръмп с остри думи
Американският президент Доналд Тръмп наложи петролна блокада на острова, която сериозно ограничи доставките и доведе до строги мерки за икономии.
Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут
Хавана не е получавала петролни доставки, откакто руския танкер "Анатолий Колодкин" достави на Куба близо 700 000 барела суров петрол в края на март - количество, което би стигнало на страната за около две седмици, посочва Ройтерс.
The situation has been classified by the United Nations as a “humanitarian crisis” that affects the most vulnerable groups the hardest. The United States insists on its policy of suffocating Cuba at all costs.— Peoples Dispatch (@peoplesdispatch) May 17, 2026
Read more ⬇https://t.co/8EEsJlXwRA