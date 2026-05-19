"Неморална, незаконна и престъпна": Куба обвинява Вашингтон в блокада на горивните доставки

Според Хавана американските мерки застрашават икономическата стабилност на страната.

19 май 2026, 08:55
Източник: БТА

К убинският президент Мигел Диас-Канел нарече днес политиката на САЩ, която, по думите му, "преследва и заплашва" трети страни, които искат да продават горива на Куба, "неморална, незаконна и престъпна", предаде Ройтерс.

"Куба е свършена!": Тръмп с остри думи

Американският президент Доналд Тръмп наложи петролна блокада на острова, която сериозно ограничи доставките и доведе до строги мерки за икономии.

Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут

Хавана не е получавала петролни доставки, откакто руския танкер "Анатолий Колодкин" достави на Куба близо 700 000 барела суров петрол в края на март - количество, което би стигнало на страната за около две седмици, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Куба САЩ Мигел Диас Канел Доналд Тръмп Петролна блокада Горивни доставки Икономии Руски танкер Суров петрол Хавана
