Любопитно

Джон Траволта разкри тайната зад ексцентричния си стил в Кан

72-годишната холивудска звезда Джон Траволта предизвика фурор на филмовия фестивал в Кан, появявайки се с необичаен аксесоар. Актьорът, който получи почетна „Златна палма“, обясни, че визията му е специално намигване към старата школа в киното

19 май 2026, 09:28
Източник: Getty Images

Д жон Траволта даде обяснение за смелите си модни решения на филмовия фестивал в Кан, и по-специално за избора си да се появява с барети в различни цветове, които бързо станаха хит в интернет.

72-годишният актьор за първи път предизвика истински фурор с избора си на аксесоар в петък. Тогава той се появи с обемна бяла барета и очила на премиерата на режисьорския си дебют „Propeller One-Way Night Coach“. На следващия ден, по време на фотосесията за филма, Траволта затвърди новия си имидж, залагая на черна барета, съчетана с черни очила с фини метални рамки.

Актьорът обясни, че сам е измислил коментираните тоалети, тъй като е искал този път да се представи пред света като режисьор, а не в традиционното си амплоа на актьор.

„Казах си: „Този път съм режисьор. Ти си актьор, влез в ролята на режисьор, изглеждай като режисьор от старата школа“, сподели той пред CNN. „Затова разгледах снимки от 20-те, 30-те, 40-те, 50-те и 60-те години. На тях емблематичните режисьори от миналото носеха барети и очила. Помислих си: „Това ще направя и аз. Отдавам почит на режисьорската професия, така че ще изиграя тази роля.“

Източник: Getty Images

Звездата от А-листата на Холивуд допълни, че е искал след време да погледне назад към тези снимки и ясно да си спомни конкретния момент.

„Веднага ще си кажа: „О, това беше заради „Propeller One-Way Night Coach“, това беше в Кан, тогава спечелих „Златната палма“. Ще го помня съвсем живо“, сподели с усмивка той.

На тазгодишното издание на престижния форум Траволта бе удостоен с почетна „Златна палма“ – еквивалент на награда за цялостно творчество.

„Никога не съм бил по-горд да спечеля награда!“, написа той в Instagram в петък по повод признанието. „За мен „Златната палма“ в Кан винаги е олицетворявала изкуството в най-добрата му форма. Това признание ме изпълва с истинско смирение.“

Неговата 26-годишна дъщеря Ела, която си партнира с баща си в новата лента, не скри вълнението си и коментира под поста: „Толкова се гордея с теб ❤️“.

Филмът „Propeller One-Way Night Coach“ разказва историята на Джеф – млад авиационен ентусиаст, и неговата майка, които тръгват на еднопосочно пътешествие през страната към Холивуд. Проектът е базиран на едноименния детски роман на самия Траволта, издаден през 1997 г. Ела, която неотлъчно подкрепя баща си по време на промоциите в Кан, изпълнява ролята на стюардеса във филма.

Източник: pagesix.com    
Рязък обрат във времето във вторник, ето къде удрят гръмотевични бури

19 май: Нощта на генералите – преврат без нито една капка кръв

Преди визитата си в Пекин: Путин отправи видеообръщение към китайските граждани

БезГранично: Малкият Люксембург с големи възможности – скритото съкровище за студентите

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

Pagani прероди първия си хиперавтомобил в карбоновия шедьовър Zonda Cervino

