България

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

"Най-вероятно домакин ще бъде София", каза Евтим Милошев

19 май 2026, 10:09
Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия
Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари

Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари
След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза
Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа
Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти
Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията
Мисия „Евровизия“: Готова ли е България за домакинството през 2027 г.?

Мисия „Евровизия“: Готова ли е България за домакинството през 2027 г.?
Мъж е задържан за палеж на пет автомобила и валяк в Белослав

Мъж е задържан за палеж на пет автомобила и валяк в Белослав

О ще в неделя говорихме с премиера и обсъждахме подготовката за "Евровизия" 2027 в България. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, защото това наистина е един много мащабен и комплексен процес. Това заяви в ефира на NOVA министърът на културата Евтим Милошев.

Той обясни, че предстои Министерският съвет да реши каква точно ще бъде формата на координация - щаб или друг тип структура, която да обединява всички дейности около домакинството. „Това ще го решим в Министерския съвет още тази седмица. Ще бъде някаква форма, която да обединява всички необходими дейности около това домакинство“, допълни министърът.

Дара излезе първа на втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“
7 снимки
f
f
f
f

По думите му организацията на "Евровизия" включва не само самия песенен конкурс. „Този процес включва избора на място, организацията на самия песенен конкурс, телевизионната реализация, логистиката, финансирането, сигурността, маркетинга и рекламата - много, много аспекти“, заяви Милошев.

Министърът подчерта, че това е национално събитие, което надхвърля рамките на обществената телевизия. „Това не е по силите само на обществения оператор. Това е национално събитие“, каза той и благодари и на търговските телевизии за подкрепата.

Евтим Милошев коментира и интереса на няколко български града към домакинството на конкурса. Освен София, желание вече са заявили Пловдив, Варна и Бургас. „Това е изключително хубав знак. Освен столицата, още три големи града вдигнаха ръка и заявиха: "Искаме това домакинство". Това показва мащаба и значението на "Евровизия" за България“, каза министърът.

София посреща новата кралица на Европа: Луд купон за DARA на летището
22 снимки
воден салют дара
Дара посрещане
воден салют дара
Дара посрещане

По думите му най-вероятният домакин към момента остава София, основно заради логистиката, транспортната свързаност и инфраструктурата.  Той уточни, че окончателното решение тепърва предстои и ще бъде взето след анализ и консултации със специалисти. „Всяка една възможност трябва да бъде погледната, обсъдена, да има методология и да има решение“, допълни Милошев. 

Сред основните изисквания към потенциалния домакин е наличието на зала с капацитет от поне 10 хиляди души. В тази връзка министърът посочи, че България вече има опит с организирането на подобни мащабни събития. „През 2015 година, когато организирахме детската "Евровизия", тя беше в „Арена Армеец“. Тази зала е подходящо място, но нека да не забравяме, че тя е съоръжение, строено за спортни цели. Подходящо място е и Античният театър в Пловдив“, припомни той.

България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

Темата за настаняването също остава ключова. Министърът изрази увереност, че столицата би могла да поеме голям поток от гости. „Имам вътрешната убеденост, че София може да поеме този туристически поток. И организацията, и логистиката. Убеден съм, че ние можем да направим финал и домакинство, каквото беше в Австрия“, заяви той.

Според него най-голямото предизвикателство няма да бъде толкова инфраструктурата, колкото координацията между институциите. „За мен най-важният елемент е организацията и междуведомствената комуникация. Всички тези наличности и субекти са налице. Въпросът е координацията между тях“, каза министърът.

 

Той даде пример и с вече проведени международни прояви у нас, като отбеляза, че България е показала способност да организира мащабни събития. „Съвсем скоро мина Джиро д'Италия, където по оценка на италианците България не само се справи отлично, а това е било най-доброто изнесено колоездачно състезание“, изтъкна той.

По отношение на бюджета за домакинството министърът коментира, че все още е рано за конкретни разчети. „Твърде рано е за бюджетиране и такъв анализ. Но имам увереността, че правителството гледа изключително сериозно на този въпрос“, каза той.

Според него най-голямата полза от подобно събитие ще бъде международната видимост на България. „За мен най-голямата полза е именно видимостта на България извън границите на страната - на европейска и световна сцена“, заяви министърът.

И беше категоричен, че голямата победа в събота през нощта е заради таланта на Дара. "Но големият залог всъщност е домакинството следващата година - и това го постигнахме и го получихме. Вярвам, че това е възможност, която нашата страна няма да пропусне, а обратното в ще се възползва по най-категоричния начин", подчерта Милошев.

Той допълни, че "Евровизия" е възможност за популяризиране на съвременната българска култура и младите изпълнители. „Никога не е имало подобна културна вълна, тръгваща от България в такъв формат. А тук говорим за съвременна българска култура, за млади изпълнители, които носят тази промяна“, каза още той.

 

Източник: NOVA    
Евровизия 2027 Домакинство България Подготовка за Евровизия Евтим Милошев Национално събитие Градове кандидати Логистика и инфраструктура Междуведомствена координация Международна видимост Популяризиране на културата
Последвайте ни

По темата

Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието

Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София"

Преди визитата си в Пекин: Путин отправи видеообръщение към китайските граждани

Преди визитата си в Пекин: Путин отправи видеообръщение към китайските граждани

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

България в трепетно очакване: Рене Карабаш сред финалистите за

България в трепетно очакване: Рене Карабаш сред финалистите за "Букър"

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

pariteni.bg
Pagani прероди първия си хиперавтомобил в карбоновия шедьовър Zonda Cervino

Pagani прероди първия си хиперавтомобил в карбоновия шедьовър Zonda Cervino

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 10 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 13 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 12 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Любопитно Преди 46 минути

Новият документален филм на PBS „У.Е.Б. Дю Боа: Бунтовник с кауза“ разкрива неподправената истина за живота на титана на борбата за граждански права в САЩ – от историческите триумфи до най-интимните семейни трагедии и скандали

<p>Стрелба в Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца</p>

Стрелба в Южна Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца

Свят Преди 1 час

Заподозреният стрелец е задържан

Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

Свят Преди 1 час

Решението отменя санкциите, въведени през март 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна

Люксембург

БезГранично: Малкият Люксембург с големи възможности – скритото съкровище за студентите

БезГранично Преди 1 час

Люксембург тихо, но категорично пренаписва правилата на съвременното висше образование. Една от най-малките, но и най-богатите държави в света, бързо се превръща в магнит за млади хора, които търсят не просто диплома, а истински трамплин за глобална кариера

19 май: Нощта на генералите – преврат без нито една капка кръв

19 май: Нощта на генералите – преврат без нито една капка кръв

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Тръмп блокира Куба, Диас-Канел отвръща с тежки обвинения</p>

"Неморална, незаконна и престъпна": Куба обвинява Вашингтон в блокада на горивните доставки

Свят Преди 1 час

Според Хавана американските мерки застрашават икономическата стабилност на страната.

Днес почитаме четирима светци, загинали в жестоки гонения, вижте историята им

Днес почитаме четирима светци, загинали в жестоки гонения, вижте историята им

Любопитно Преди 2 часа

Според традиционния български календар на тази дата имен ден празнуват хората с имената Патрикий и Патрик

София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе

София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе

Свят Преди 2 часа

Столична община организира музикално събитие на пл. „Княз Александър I“

<p>Огнен ад край Лос Анджелис: Хиляди са в готовност за евакуация</p>

Бързоразрастващ се пожар заплашва предградия на Лос Анджелис

Свят Преди 3 часа

Властите издадоха заповеди за евакуация и предупреждения за опасност

Тръмп: Има добри шансове за ядрено споразумение с Иран

Тръмп: Има добри шансове за ядрено споразумение с Иран

Свят Преди 3 часа

Белият дом дава шанс на дипломацията, но армията остава в готовност

Снимката е илюстративна

Съседите могат да бъдат опасни за вашето здраве

Свят Преди 4 часа

Ново проучване на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите чрез вентилацията в банята. Проблемът засяга милиони по-стари сгради по света заради така наречения коминен ефект

Зехтин или кокос: Кое масло е всъщност по-добро за сърцето?

Зехтин или кокос: Кое масло е всъщност по-добро за сърцето?

Любопитно Преди 4 часа

Един продукт съдържа повече здравословни мазнини, които предотвратяват сърдечни заболявания

Ягоди, сметана и бутер тесто: Сладко изкушение, готово само за 30 минути

Ягоди, сметана и бутер тесто: Сладко изкушение, готово само за 30 минути

Любопитно Преди 4 часа

Десертът, който ще очарова гостите ви: Комбинация от хрупкави бадеми, нежен ванилов крем и пресни ягоди, превърната в елегантно сладко изкушение, което се приготвя изненадващо бързо и лесно дори в делничен ден

Този популярен навик за сън може да изложи на риск зрението и гръбначния стълб

Този популярен навик за сън може да изложи на риск зрението и гръбначния стълб

Любопитно Преди 4 часа

Защо спането с две възглавници под главата може да навреди на зрението ви

Тайната на Джулиан Мур за идеална фигура на 65 години: Едно просто, но странно упражнение

Тайната на Джулиан Мур за идеална фигура на 65 години: Едно просто, но странно упражнение

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата прави много необичайно, но ефективно упражнение

Рязък обрат във времето във вторник, ето къде удрят гръмотевични бури

Рязък обрат във времето във вторник, ето къде удрят гръмотевични бури

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Сезонът на балловете ще е дъждовен

sinoptik.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg

Зрелище, сълзи и бурни аплодисменти: Магията "Като две капки вода"

Edna.bg

Пътят на „Бангаранга": От творчески лагер в Боровец до световната сцена

Edna.bg

Гуардиола раздразнен от въпрос за напускане на Ман Сити

Gong.bg

Стилиян Петров организира среща с фенове в Бургас

Gong.bg

От сцената на „Евровизия“ до върха: Кои изпълнители покориха света след участието си в конкурса (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Евтим Милошев: Кабинетът решава за домакинството за "Евровизия" 2027 още тази седмица

Nova.bg