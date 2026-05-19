Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Ч ернокожото население на Съединените щати никога не е било еднороден монолит, въпреки насажданите през вековете расови стереотипи. Разнообразието в мисленето сред лидерите на афроамериканската общност е само едно от доказателствата за тази неоспорима истина.

Вземете за пример Мартин Лутър Кинг-младши и Малкълм Екс. По време на движението за граждански права в средата на XX век и двамата преследват сходни цели – расов прогрес в епохата на сегрегацията и законите „Джим Кроу“ – но методите, които предлагат, са коренно различни. Същото важи и за техните предшественици от края на XIX и началото на XX век, в периода след Реконструкцията – Букър Т. Вашингтон и У.Е.Б. Дю Боа.

Вашингтон заема по-консервативна позиция. Той проповядва, че чернокожите трябва да работят неуморно с наведени глави, да се стремят към съвършенство в занаятите и така в крайна сметка (евентуално) да спечелят уважението на бялата общност. В същото време Дю Боа настоява за далеч по-радикален и директен подход: протести и „постоянен, непрестанен натиск“.

„Г-н Вашингтон представлява онази стара нагласа на приспособяване и подчинение в мисленето на негрите“, пише Дю Боа в знаковата си книга от 1903 г. „Душите на черния народ“. В новия документален филм на PBS Карида Браун, професор по социология в университета „Емъри“, определя това изказване като „първия исторически дистрак (дис парче)“.

Дю Боа добавя: „Неговата доктрина позволи на белите хора, както на Севера, така и на Юга, да прехвърлят цялата тежест на расовия проблем върху плещите на самите чернокожи. Така те останаха настрана като критични и доста песимистични зрители. Истината обаче е, че тази тежест принадлежи на цялата нация и ничии ръце не са чисти, докато не насочим енергията си към поправянето на тези огромни неправди.“

Лентата „У.Е.Б. Дю Боа: Бунтовник с кауза“, режисирана от Рита Кобърн и озвучена от носителката на голямата четиригласна награда EGOT Виола Дейвис, изследва наследството на Дю Боа и това, което самият той нарича „делото на живота ми“. Активистът, писател, историк и социолог е роден под името Уилям Едуард Бъргхард Дю Боа в Масачузетс през 1868 г. Това се случва само три години след края на Гражданската война и освобождаването на поробените чернокожи американци. Документалният филм подчертава, че това е и годината, в която 14-ата поправка на Конституцията най-накрая предоставя американско гражданство на чернокожите.

Филмът не спестява нито огромните му постижения – той е първият чернокож, придобил докторска степен от Харвард през 1895 г., и ключова фигура в основаването на Националната асоциация за напредък на цветнокожите (NAACP) – нито тежките му лични травми. Дю Боа губи девствеността си с хазяйката си, която „буквално го изнасилва“, а 18-месечният му син Бъргхард умира на 24 май 1899 г., след като всеки бял лекар в сегрегираната Атланта отказва да го прегледа и лекува. Именно смъртта на първородния му син преобръща идеологията му и дава силен тласък на неговия активизъм.

В документалния филм участват известни актьори като номинирания за „Оскар“ Джефри Райт, носителя на „Еми“ Кортни Б. Ванс и носителя на „Грами“ Комън, които рецитират личните думи на Дю Боа. Проследява се и сложната му връзка с Нина Гомер Дю Боа, за която се задомява през 1896 г. и остава негова съпруга до смъртта ѝ през 1950 г. (Дю Боа се жени за втората си съпруга, Шърли Греъм, през 1951 г. и издъхва на 95-годишна възраст на 27 август 1963 г. – ден преди историческия „Поход до Вашингтон“ и емблематичната реч на Кинг „Имам една мечта“).

„Той често отсъстваше от ежедневието на съпругата и дъщеря си“, отбелязва Виола Дейвис зад кадър, въвеждайки зрителя в сложната семейна динамика на фамилията.

„Жена ми и децата ми бяха част от моя земен път, но голямата ми житейска мисия беше навън, в света, а не у дома“, рецитира Кортни Б. Ванс думите на самия Дю Боа.

„Годините нанесоха тежък удар върху този брак“, коментира биографът Дейвид Левъринг Луис, спечелил награда „Пулицър“ за двутомната си биография на активиста. „Нина живееше отделно от него. В един период тя обитаваше стая в местния клон на християнската асоциация YWCA, докато Дю Боа живееше в изключително луксозна част на Харлем.“

Ванс, влизайки в ролята на Дю Боа, продължава цитата: „Възпитанието на съпругата ми и строго пазената ѝ моминска невинност направиха почти невъзможно за нея да погледне на интимния акт като на нещо различно от дълбоко непристойно поведение. От моя страна се изискваше огромно, внимателно себевладение, за да не я направя нещастна чрез това иначе най-красиво човешко изживяване. Това не беше лесна задача за здрав, жизнен млад мъж с напълно естествени нужди. Аз обичах виното, жените и песните.“

Биографът Луис допълва: „Други жени заеха важни места в живота му. Една от тях е Джеси Фосет, литературен редактор на „Кризата“ [официалното списание на NAACP, основано от Дю Боа през 1910 г.]. Друга е Вирджиния Александър, педиатър от Медицинския колеж на Пенсилванския университет – жената, която изроди внучката на Дю Боа. И имаше още много.“

„Той беше привличан от високоинтелигентни жени, с които можеше да споделя идеите си“, казва историкът Реймънд Арсенолт. „Той никога не се разведе с Нина. Но в известен смисъл просто я изостави.“

Въпреки специфичното си отношение към брака и личния си живот, в обществено отношение Дю Боа показва изненадващо прогресивно мислене за жените – „необичайно за мъж от неговото поколение“, отбелязва Виола Дейвис. Това се отнася най-вече за репродуктивните им права.

„Бъдещата жена трябва да има пълното право на майчинство по своя собствена преценка“, цитира Ванс думите на Дю Боа, а по-късно добавя: „Твърдението, че жената по природа е по-слаба от мъжа, е чиста проба предразсъдък. Това е същият аргумент, който се използва по адрес на хората с по-тъмен цвят на кожата и по-нисшите класи.“

„За фигура от мащаба на Дю Боа беше изключително постижение да говори открито за репродуктивни права и свободи“, казва историкът Имани Пери. „В онази епоха нямаше много мъже, които да се застъпват за независимостта на жените в каквато и да е форма.“

Уви, той далеч не е толкова напреднал в мисленето си, когато става въпрос за собствената му дъщеря и единствено оцеляло дете – Йоланда. Според думите на Виола Дейвис, той е бил „непоследователен в подкрепата към дъщеря си и е проявявал силен авторитаризъм“.

Йоланда е влюбена в Джими Лунсфорд, джаз музикант и ней състудент от университета „Фиск“. Дю Боа обаче отсича: „Джаз музикантите не печелят пари. Те нямат бъдеще.“ Впоследствие Лунсфорд прави зашеметяваща кариера в джаза, но Йоланда вече е принудена да се омъжи за друг.

„Баща ѝ толкова силно вярваше в идеята за расовия напредък и в образа на „перфектната чернокожа двойка“, която да служи за пример на обществото“, обяснява поетесата и професор д-р Елизабет Александър. „Затова тя се омъжи за поета Каунти Кълън. Това беше сватба, каквато Харлем не беше виждал дотогава.“ Покана получават 1300 души, но на събитието се стичат над 3000 гости.

„Истината обаче е, че дъщеря му се опитваше да му каже – дори тогава да нямаше точните думи или пълното разбиране за ситуацията – че нещо не е наред“, продължава Александър. „Веднага след сватбата Каунти Кълън, който всъщност беше гей, замина на меден месец не с нея, а с кума си – писателя Харолд Джакман... Очаквано, бракът се разпадна бързо.“

Актьорът Джефри Райт изказа високо признание за работата на режисьорката Рита Кобърн. Пред списание PEOPLE той сподели: „Гледах филма и бях изумен от красотата му и от мащаба на историята, която тя е успяла да изгради. Тя е уловила У.Е.Б. Дю Боа в цялата му многоизмерна пълнота. Неговата личност не може да бъде описана едностранчиво. Участвал съм в много проекти, но се гордея с този филм толкова, колкото с всеки друг връх в кариерата си.“

Междувременно Кортни Б. Ванс коментира пред PEOPLE: „Дю Боа се ражда само две-три години след края на робството, когато обществото тепърва се опитва да разбере какво да прави с тези новоосвободени „граждани“.“

„Голямата депресия ни изправи пред сходна ситуация, а днес, толкова години по-късно, Америка все още се опитва да разбере какво да прави с хората, които не се вписват в профила на традиционните бели англосаксонски протестанти (WASP). Това е премълчавана, но добре известна истина за страната ни. Мартин Лутър Кинг-младши в прочутата си реч призова САЩ да заживеят според истинското си верую: „Че всички хора са създадени равни!“

Важно е да изследваме живота на Дю Боа, допълва Ванс, „за да си дадем сметка, че тази борба продължава от първия ден на създаването на нашата държава“.