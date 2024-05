"Мамут"-ите не са мъртви, сега помагат за пречистване на въздуха

З аради задълбочаващите се промени на климата и недостатъчните усилия за намаляването на парниковите емисии много учени твърдят, че милиони тонове въглероден диоксид трябва да бъдат отстранявани ежегодно от атмосферата, за да бъдат постигнати климатичните цели.

Най-голямата инсталация да директно улавяне и съхранение на СО2, наречена Mammoth, вече работи в Исландия. Тя е около десет пъти по-голямо от своя предшественик Orca.

The Climeworks facility, called Mammoth, resides in Hellisheiði, Iceland, and will filter 36,000 tons of carbon dioxide out of the air per year.



