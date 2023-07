Светът се готви за въоръжаване на изкуствен интелект

С ветовните сили бързат да пуснат роботи убийци на бойното поле в надпреварата във въоръжаването с изкуствен интелект, а опасенията, че те могат да се обърнат срещу хората все повече нарастват.

Нов вид студена война е на фронта.

Нов документален филм разкрива как военните сили по целия свят са в тайна надпревара в разработването на ужасяващи нови оръжия с изкуствен интелект.

„Хора от американската армия казват, че който и от световните лидери да получи предимството на ИИ, ще има огромно техническо предимство във войната“, казва Джеси Суит, режисьор на „UNKNOWN: Killer Robots“, чиято премиера ще бъде в понеделник по Netflix.

