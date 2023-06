Кръстникът на изкуствения интелект с нови предупреждения за потенциалните рискове

Д жефри Хинтън, един от така наречените „кръстници“ на изкуствения интелект, призова правителствата да се намесят и да се уверят, че машините няма да поемат контрол върху обществото.

Хинтън влезе в заглавията през май, когато обяви, че напуска след десетилетие работа в Google, за да може да говори по-свободно за опасностите от ИИ, малко след като пускането на ChatGPT плени света.

Високоуважаваният учен, който е базиран в университета в Торонто, говори по време на технологичната конференция Collision пред повече от 30 000 основатели на стартиращи фирми, инвеститори и работници от технологичния сектор. Повечето от тях искат да се научат как да се възползват от изкуствения интелект и не толкова да слушат лекции за опасностите от него или призиви за намеса от страна на правителствата.

"I think its important that people understand it's not just science fiction; it's not just fearmongering" - the Godfather of #AI, @geoffreyhinton, speaking about the risks of AI on Centre Stage at #CollisionConf pic.twitter.com/u3iM0LO4hP