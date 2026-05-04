„Дяволът носи Прада 2“ превзе боксофиса: Зашеметяващ дебют и милиони приходи

Д вадесет години след излизането на оригиналната лента по екраните, продължението на „Дяволът носи Прада“ направи впечатляващ дебют в киносалоните, предаде Асошиейтед прес. Лентата оглави боксофиса още през първия си уикенд, като реализира приходи от 77 млн. щатски долара в САЩ и Канада и 156,6 млн. долара в международен план, сочат предварителни данни на студиото.

Филмът изпревари биографичния мюзикъл „Майкъл“ (Michael), който зае второ място с 54 млн. долара през втория си уикенд, отбелязвайки спад от едва 44 процента, пише Асошиейтед прес.

Продукцията на „Дисни“ бе пусната в 4150 киносалона в Северна Америка. Според данни от изследване на аудиторията около 76 процента от зрителите са жени, като 74 процента от анкетираните заявяват, че „със сигурност“ биха препоръчали филма. Критическите отзиви за „Дяволът носи Прада 2“ са по-скоро смесени.

Бюджетът на филма възлиза на около 100 млн. долара – значително повече от 35-те милиона за първата част. Режисьорът Дейвид Франкъл отбелязва, че въпреки по-високите разходи, след хонорарите на звездите средствата за самото заснемане остават сходни.

Оригиналният филм от 2006 г. реализира над 326 млн. долара в световен мащаб и се превърна в културен феномен. Според данни на Nielsen гледаемостта му в стрийминг платформите е нараснала с 428 процента между март и април 2026 г., което показва засилен интерес преди премиерата на продължението.

Летният киносезон в Холивуд, който традиционно започва в началото на май, стартира силно тази година. Анализатори отбелязват, че комбинацията от „Дяволът носи Прада 2“ и „Майкъл“ компенсира отсъствието на традиционно очаквания мащабен филм от вселената на „Марвъл“ в началото на сезона.

Сред останалите заглавия в челната десетка са „Супер Марио Галактика: Филмът" с 12,1 млн. долара на трета позиция и фантастичният „Проектът „Аве Мария“ с 8,6 млн. долара на четвърто място. Новите премиери включват хоръра Hokum („Хокъм“) с 6,4 млн. долара на пето място и анимационната адаптация по Оруел „Фермата на животните“ с 3,4 млн. долара, който е шести.

В топ 10 влизат още „Мумията" („Мумията на Лий Кронин") на седма позиция и „Дълбоки води“ (Deep Water) с по 2,2 млн. долара на осмо място, както и японският анимационен фентъзи филм That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea („Прероден като слуз: Сълзите на лазурното море“) с 1 млн. долара и романтичната комедия „Драмата“ с 908 303 долара.

Общите приходи от продажба на билети в САЩ и Канада от началото на годината достигат около 2,8 млрд. долара, което е с приблизително 14 процента повече спрямо същия период на миналата година, допълват още от Асошиейтед прес.