Опасни боеприпаси горят в природен резерват край Берлин, огънят е извън контрол

П ожарникари в Германия бяха принудени да стоят и да гледат как пламъците се разпространяват бързо в район южно от Берлин, след като бивш военен полигон, пълен с опасни стари боеприпаси,беше обхванат от пламъци през уикенда след необичайно суха пролет, предаде ДПА.

Германия: Огромен пожар в бивш военен лагер

🚨Arizona DPS Air Rescue Rangers returning from the Hazen Fire near Buckeye, AZ after thorough searches for anyone in the path of the flames. Great coordination with @MCSOAZ and multiple agencies to clear and secure the area. Brush fire (called Hazen Fire) ~275+ acres, no… pic.twitter.com/kwrZriq28s — Renata (@RL9631) May 3, 2026

Районът в момента е природен резерват, дом на редки животински видове. Огънят е обхванал площ от около 113 хектара – равна на приблизително 160 футболни игрища – близо до град Ютербог в провинция Бранденбург, съобщиха снощи общинските власти.

Тъй като старите боеприпаси в земята правят директната намеса твърде опасна, пожарната поддържа дистанция и оставя огъня да продължи да гори, обясниха служители на службата за спешни случаи.

Голям горски пожар в гориста местност край Берлин

Пожарната служба заяви, че очаква ветровете да разпространят още повече пламъците в района, преди да успеят да ги овладеят.

Пожарът избухна в петък, като първоначално засегна 2,5 хектара, а оттогава облаци дим са видими в целия регион. Служителите на спешните служби казват, че жителите на околните села понастоящем не са в опасност.

Горски пожар в Германия - невзривени боеприпаси усложняват борбата с огъня

"Необичайно е да има такъв горски пожар толкова рано през годината", обясни лесовъдката Андже Вурц от местна фондация за дивата природа.

Метеоролози и лесовъди съобщават за ранни горски пожари в цяла Германия поради необичайно сухата почва, дължаща се на оскъдните валежи през първата половина на годината.