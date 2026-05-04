Почитаме света Пелагия от Тарс – мъченицата, избрала вярата пред всичко

Тя живяла през трети век, по времето на император Диоклетиан

4 май 2026, 08:30
Източник: iStock/Getty Images

Н а 4 май почитаме паметта на светата мъченица Пелагия от Тарс Киликийски.

Тя живяла през трети век, по времето на император Диоклетиан. Била дъщеря на знатни езичници от град Тарс в област Киликия (Югоизточна Мала Азия).

Нейни приятелки християнки я запознали с учението на Иисус Христос и тя повярвала в Него, като пожелала да Му посвети целия си живот. Пелагия започнала с интерес да изучава Христовата вяра. Затова тя отказала брак на знатен младеж, който й предложил да се омъжи за него. За да избегне настояването за женитба, девойката убедила майка си да й позволи да посети кърмачката, която я отгледала в детството, а сега живеела извън града.

Всъщност тя се опитвала да намери епископ Лин от Тарс, който избягал в планината по време на гонението срещу християните, и да бъде кръстена от него. С помощта на християни го намерила и епископът, след като дълго беседвал с нея, я кръстил в името на Иисус Христос, причастил я и я изпратил обратно в дома й. По пътя Пелагия заменила скъпите си одежди с прости дрехи и раздала парите си на бедните. А щом се върнала вкъщи, тя разказала на своите слуги за Христос, за вярата и за кръщението си. Мнозина от тях приели нейната вяра и се покръстили.

Пелагия се опитала да привлече и майка си към вярата в Христос, но тя упорито отказвала и дори съобщила на властите, че дъщеря й е станала християнка. А властите по онова време усърдно прилагали императорския указ за налагане на държавния култ към Юпитер (Зевс на гръцки) и към обожествената личност на императора.

Затова християнката Пелагия била заловена и убеждавана да се отрече от вярата в Иисус Христос, за да запази живота и състоянието си. Обещали й брак с видни млади мъже, но Пелагия отхвърлила всички предложения и обещания, макар да съзнавала, че я очаква мъченическа смърт.

Накрая я осъдили на смърт чрез изгаряне. Това станало в 290 г.

Имен ден днес празнуват всички, които носят името Пелагия/Пелагий (Pelagius). Това не е сред големите общи именни дни, затова не е широко празнуван, но е официално отбелязван в църковния календар. 

Носителките на името Пелагия празнуват имен ден най-често на 8 октомври, когато се почита света преподобна Пелагия Антиохийска – бивша танцьорка и блудница, която приема християнството и заживява като отшелник в Елеонската планина.

Името Пелагия има древногръцки произход. Етимологията му идва от думата pelagos (πέλαγος), която означава „море“, „пучина“ или „открито море“.

Значението на името се тълкува като „морска“, „тази, която е от морето“ или „морячка“. В ономастиката често се разглежда като гръцкия еквивалент на латинското име Марина, което носи същия смисъл.

В България в миналото (през XIX и началото на XX век) името е било сравнително разпространено, но в съвременна България се среща изключително рядко и се възприема като старинно или архаично име.То все още се среща често в Гърция, също така има традиции на употреба в Полша и Русия.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
От предупреждения за слана до 28°C: Рязък температурен обрат в следващите дни

САЩ започват да помагат за освобождаването на кораби, блокирани в Ормузкия проток, Иран заплаши с отговор

Ключова политическа седмица: Президентът започва консултации с парламентарните групи

Инцидент със самолета на испанския премиер на път за срещата в Армения

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Тя ще се включи в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“

