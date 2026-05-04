Пожар пламна в жилищен блок в Перник, открито е тяло

П ожар е възникнал в жилищен блок в Перник, открито е едно тяло. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

Огънят е пламнал в апартамент на ул. „Благой Гебрев” в квартал „Изток” в 8-етажен блок.

Сигнал за възникнал пожар на шестия етаж е получен в 6:51 ч. в понеделник сутрин.

Пожар горя в жилищен блок в София

Източник: БГНЕС

На място са изпратени два пожарни автомобила и една автомеханична стълба с деветима пожарникари. Евакуирани са петима души.

Пожарът е овладян за около час.

Източник: БГНЕС

През 2020 г. в същия блок отново имаше пожар. Тогава имаше пострадали и бяха нанесени сериозни материални щети.