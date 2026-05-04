Свят

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Причините за случилото се се изясняват

4 май 2026, 09:16
Източник: iStock photos/Getty images

В неделя вечер при стрелба на парти край езеро близо до Оклахома Сити са пострадали най-малко 12 души. Те са транспортирани в болници, съобщиха полицията и представители на здравните власти.

Говорителката на полицията в Едмънд Емили Уорд заяви, че властите са получили сигнали за стрелба около 21:00 ч. на събиране на млади хора край езерото Аркадия. Тя допълни, че все още няма извършени арести, предаде "Асошиейтед прес".

„Очевидно става дума за много плашеща ситуация и разбираме безпокойството на обществото и на засегнатите. Работим изключително усилено, за да открием заподозрените“, каза тя.

„В момента сме буквално навсякъде из метрополния район, разговаряме с жертви и свидетели“, добави Уорд.

По нейни данни 10 души са били откарани в болници, а други са потърсили медицинска помощ сами. Пострадалите са в „различно състояние“.

Девет души са настанени в Integris Health Baptist Medical Center, а трима – в Integris Health Edmond Hospital, съобщи говорител на здравната система. 

Езерото Аркадия се намира на около 13 мили (21 км) северно от Оклахома Сити. То е изкуствен водоем, използван за контрол на наводненията, но е и популярно място за отдих с възможности за риболов, разходки с лодки, пикници и къмпинг. Намира се в Едмънд – предградие на Оклахома Сити с около 100 000 жители.

Преди 40 години Едмънд е бил сцена на една от най-смъртоносните стрелби на работно място в историята на САЩ. На 20 август 1986 г. пощенският служител Патрик Шерил застрелва 20 свои колеги, като убива 14 от тях, след което се самоубива.

Източник: "Асошиейтед прес"    
