Загуби търпение: Кели Роуланд се скара с охраната в Кан (СНИМКИ)

К ели Роуланд изглежда се скара с охраната на филмовия фестивал в Кан във вторник.

Първоначално бившата членка на Destiny's Child беше снимана да се усмихва и помахва, докато си проправяше път по червения килим преди премиерата на „Marcello Mio”, заемайки поза след поза за нетърпеливите зрители.

43-годишната Роуланд блестеше в дълга червена рокля, която имаше сърцевидно деколте, което перфектно допълваше изящната ѝ диамантена огърлица.

Kelly Rowland appears to scold security guard at Cannes Film Festival https://t.co/pWOPM5JGmz pic.twitter.com/zPDbM2n5s9

Певицата допълни визията си с обеци, гривна, няколко пръстена, бляскав клъч и сребърни обувки. Тя завърши луксозния си вид с елегантна платинено руса боб прическа и безупречен грим.

Докато Роуланд се изкачваше по стълбите, жена охранител, работеща на събитието, вдигна ръката си зад звездата, сякаш я насочваше далеч от тълпата и към залата.

Жената, която беше облечена в черен костюм, изглежда също каза нещо - или на Роуланд, или на мъжа от охраната, стоящ отдясно на певицата.

Каквото и да се случи, не се хареса на Роуланд, която веднага се обърна към служителката.

Носителката на "Грами" се намръщи, докато вдигаше левия си показалец и изглеждаше, че се скара на жената пред всички.

