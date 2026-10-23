Google знае повече за нас, отколкото осъзнаваме

П овечето хора знаят, че Google следи търсенията им, навиците им при гледане в YouTube и активността им в различните си услуги. Проверката на това колко точно информация е съхранила компанията обаче може да се окаже изненадващо много. Както установяват от MakeUseOf при проучване на раздела „Моята активност“ (My Activity) в Google, историята може да обхваща много по-дълъг период, отколкото много потребители предполагат. На едно място може да са запазени данни за дигиталните навици на човек, натрупани в продължение на години.

Възможността на Google да съхранява данни за активността в дългосрочен план произтича от взаимосвързаната екосистема на компанията. Всеки път, когато влезете в профил в Google, било то от смартфон с Android, Chromebook или чрез браузър на настолен компютър, действията ви се регистрират.

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„Моята активност“ в Google представлява централно табло за преглед на информация, свързана с профила на потребителя. В зависимост от използваните услуги и активираните настройки, тя може да включва търсения в Google, уебсайтове, посетени чрез поддържани услуги, гледани видеоклипове в YouTube, взаимодействия с приложения на Google и други видове активност.

Историята е подредена по дата и час, което позволява на потребителите да се върнат назад във времето и да проследят своя дигитален живот. Търсене, извършено преди години, статия, прочетена в определен период, или видеоклип, гледан късно вечерта: всичко това може все още да фигурира в архива.

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За Google съхраняването на тази информация помага за персонализирането на услугите. Предишни търсения могат да направят бъдещите резултати по-подходящи, а историята на гледанията в YouTube спомага за формирането на препоръки. Данните могат също така да подпомогнат развитието на услугите и мерките за сигурност. Това удобство обаче има и друга страна: дългосрочният запис на активността може да разкрие интереси, навици и лични въпроси, които потребителите може би не очакват да са били документирани.

Ако е активирано локализирането, тази функция позволява на Google непрекъснато да проследява физическите ви движения чрез GPS, Wi-Fi мрежи и Bluetooth маяци. Така се създава подробна хронологична карта на всяко място, магазин или обект, които сте посетили през годините, превръщайки телефона ви в постоянен дигитален дневник на вашето местоположение. Но е и полезна за персонализиране на услугите и за откриване на устройството, ако бъде изгубено или откраднато.

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Въпреки че през последните години Google въведе опции за автоматично изтриване, позволяващи на потребителите да зададат периоди за автоматично премахване на данни от 3, 18 или 36 месеца, в по-старите акаунти често се съхранява история от миналото, освен ако тя не бъде изтрита ръчно. Една важна подробност е, че историята на браузъра и активността в профила в Google не са едно и също нещо. Изчистването на историята, съхранена във Firefox, Chrome или друг браузър, не води автоматично до изтриване на информацията, която вече е запазена в профила в Google.

По същия начин, изключването на една функция за проследяване не означава, че се преустановява всякакъв вид събиране на данни за активността. Google съхранява част от информацията отделно. Например, данните за местоположението може да се появяват в „Хронология“ на Google Maps, докато други видове активност се управляват чрез настройките за активността в профила.

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От Google също така отбелязват, че информация може да бъде запазена, когато потребителите използват уебсайтове или приложения на трети страни, които разчитат на услугите на компанията, в зависимост от настройките на потребителите и начина, по който функционират съответните услуги. Режимът за поверително сърфиране също не е универсално решение. Google предупреждава, че активността все още може да бъде свързана с даден профил, ако потребителят влезе в него, докато използва прозорец в режим „инкогнито“.

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За да управлявате събираните данни, отворете раздела „Данни и поверителност“ в профила си в Google и прегледайте настройките за управление на активността. В зависимост от избраната настройка може да спрете събирането на данни занапред, да изтриете съществуващи записи или да зададете автоматичното им изтриване след 3, 18 или 36 месеца. Може също така да прегледате настройките за отделни услуги, включително „Хронология в Maps“, както и да изискате допълнителна стъпка за потвърждение, преди някой да може да види пълната ви история в „Моята активност“ на споделено устройство.