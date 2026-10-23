„Тренд“: Йотова води убедително, но Гюров скъсява дистанцията преди балотажа

Кой води в нагласите за президентските избори в средата на октомври

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Според проучване на „Тренд“ 47% от пълнолетните българи в страната заявяват, че ще гласуват на президентските избори на 25 октомври.

Кандидатпрезидентската двойка Йотова–Вълчев води с 45,9% подкрепа, следвана от Гюров–Кандев с 27,8% и Костадинов–Волгин с 10,9%.

Кампанията не променя класирането, но разликата между водещите кандидати намалява от близо 23 на 18 процентни пункта.

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

Декларираната избирателна активност за президентските избори на 25 октомври остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната. В абсолютни стойности това са малко под 2,5 милиона души, които заявяват, че ще упражнят правото си на глас. Това сочат данните от изследване на социологическата агенция „Тренд“.

Проучването е проведено в периода 4–20 октомври 2026 г. сред 1002 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице“ по поръчка на вестник „24 часа“. Максимално допустимата стохастична грешка е ± 3.1%.

От агенцията посочват, че следва да се има предвид, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната. Според „Тренд“ балотажът на предстоящите президентски избори между Илияна Йотова и Андрей Гюров е сигурен.

Двойката Йотова-Вълчев остава лидер с 45,9% сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите избори, следвана от двойката Гюров-Кандев с 27,8%, показват данните на „Тренд“. Третото място остава за Костадинов-Волгин, които събират подкрепата на 10,9% от гласуващите. Двойката Василев-Манов заема четвърта позиция с 3,2% подкрепа, а Христанов-Черкезова и Михайлов-Матеева съответно с 2,4% и 2,2% от гласуващите.

Предизборната кампания не променя подредбата на кандидатите, но агенцията регистрира известно намаляване на разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки. Дистанцията от близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври пада до 18 пункта в края на кампанията, добавят от социологическата агенция.