Свят

Ветрове със скорост 176 км/ч и 12-метрови вълни: Азия се готви за удара на „Чампи“

Над 1100 души са евакуирани, училища и магазини са затворени, а стотици полети в региона са отменени.

23 октомври 2026, 07:36
Вълна в северната част на Тайван
Вълна в северната част на Тайван   
Източник: БТА
  • Тайфунът „Чампи“ наближи Тайван, където един човек загина, десетки бяха ранени, а над 1100 души бяха евакуирани. Повечето магазини и училища затвориха, а стотици полети бяха отменени.
  • Бурята е с постоянни ветрове до 176 км/ч, след като за кратко достигна категорията супертайфун. Очакват се проливни дъждове и силни ветрове, а спасителните екипи са в готовност.
  • Япония също предупреди за опасно време, като за Окинава се очакват ветрове до 198 км/ч и вълни с височина до 12 метра.

Повечето магазини и училища в Тайван останаха затворени днес, докато тайфунът "Чампи" се приближаваше към острова, принуждавайки стотици хора да напуснат домовете си преди пристигането на мощната буря, предаде Франс прес.

Очаква се тайфунът да премине през североизточната част на острова в петък по пътя си към Китай и Япония, което доведе до отмяната на стотици полети в региона.

Най-малко един човек е загинал в Тайван, след като е бил отнесен от вълните, предизвикани от тайфуна, съобщиха властите. Десетки други са били ранени.

Супер тайфунът „Чампи“ връхлита Азия - вятър над 227 км/ч и вълни над 6 метра

Работата и учебните занятия бяха преустановени в почти целия остров.

Улиците в северните и североизточните райони на Тайван бяха пусти, след като жителите се прибраха по домовете си, за да изчакат преминаването на бурята. Повече от 1100 души са били евакуирани.

За днес и утре се прогнозират проливни дъждове и силни ветрове, а хиляди военнослужещи остават в готовност за участие в спасителни операции.

Супертайфунът Чампи достигна пета категория

"Чампи" е поредната буря през особено активния сезон на тайфуните в Тихия океан, повлиян от климатичния феномен Ел Ниньо, който доведе до безпрецедентно затопляне на екваториалните води на Тихия океан.

По време на преминаването си над океана бурята за кратко достигна категорията "супертайфун", но впоследствие отслабна. Според метеоролозите сега максималната постоянна скорост на вятъра достига 176 километра в час.

Япония предупреди, че приближаването на "Чампи" може да доведе до проливни дъждове, въпреки че се очаква бурята да отслабне при приближаването си до протока Цушима, отбелязва Киодо. Окинава обаче може да се изправи пред ветрове до 198 км/ч и 12-метрови вълни. 

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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