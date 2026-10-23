Свят

Русия удари товарен кораб край Одеса и пристанище на Дунав

Руското военно ведомство съобщи и за атака срещу железопътно депо в Полтавска област

23 октомври 2026, 09:18
Русия удари товарен кораб край Одеса и пристанище на Дунав
Източник: БТА
  • Руското министерство на отбраната съобщи, че руската армия е ударила товарен кораб в Черно море.
  • По данни на Москва са атакувани още пристанищната инфраструктура във Вилково, използвана за съхранение и подготовка на морски дронове, както и железопътно депо в Полтавска област.
  • В Одеска област живеят над 150 000 етнически българи, а в самия град Одеса - около 50–60 хиляди. 

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Руската армия е нанесла удар по товарен кораб в Черно море, доставящ товар за украинската армия в пристанището на град Одеса, предаде Ройтерс, като цитира сводка на Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм.

Удар е нанесен и по дунавското пристанище Вилково, в Измаилски район на Одеска област, добави ведомството, уточнявайки, че то също е използвано за нуждите на Въоръжените сили на Украйна.

По същата причина според Москва е атакувано и железопътно депо в украинската Полтавска област.

Министерството на отбраната в Москва уточни, че във Вилково са поразени два пункта за временно разполагане на морски дронове, информира ТАСС.

"В Одеска област, в пристанището на Вилково е поразена и пристанищна инфраструктура, използвана за съхранение и подготовка на безпилотни катери", се казва в съобщението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Източник: БТА, Иво Тасев    
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