Русия удари товарен кораб край Одеса и пристанище на Дунав

Руското министерство на отбраната съобщи, че руската армия е ударила товарен кораб в Черно море.

По данни на Москва са атакувани още пристанищната инфраструктура във Вилково, използвана за съхранение и подготовка на морски дронове, както и железопътно депо в Полтавска област.

В Одеска област живеят над 150 000 етнически българи, а в самия град Одеса - около 50–60 хиляди.

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Руската армия е нанесла удар по товарен кораб в Черно море, доставящ товар за украинската армия в пристанището на град Одеса, предаде Ройтерс, като цитира сводка на Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм.

Удар е нанесен и по дунавското пристанище Вилково, в Измаилски район на Одеска област, добави ведомството, уточнявайки, че то също е използвано за нуждите на Въоръжените сили на Украйна.

По същата причина според Москва е атакувано и железопътно депо в украинската Полтавска област.

#روسيا: قصفنا ميناء #فيلكوفو الأوكراني وسفينة ​شحن ​في ⁠البحر ​الأسود - ⁠جميعها كانت ⁠تستخدم لأغراض ​عسكرية https://t.co/7GPidUFcCa https://t.co/5LXtuymbF2 — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) October 23, 2026

Министерството на отбраната в Москва уточни, че във Вилково са поразени два пункта за временно разполагане на морски дронове, информира ТАСС.

"В Одеска област, в пристанището на Вилково е поразена и пристанищна инфраструктура, използвана за съхранение и подготовка на безпилотни катери", се казва в съобщението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.