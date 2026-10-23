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Хиляди в Белград скандираха „Вучич си отива“ на последния митинг преди вота

Привържениците на студентската листа се събраха на площад „Славия“ преди парламентарните избори на 25 октомври с призиви за свобода и промяна

23 октомври 2026, 07:49
Хиляди в Белград скандираха „Вучич си отива“ на последния митинг преди вота
Източник: БТА
  • Хиляди привърженици на студентското движение се събраха на митинг в Белград преди парламентарните избори на 25 октомври, скандирайки „Вучич си отива“. Подкрепената от студентите листа обещава борба с корупцията и политическия натиск.
  • Кандидатите заявиха, че ще настояват за независими съдебна система и прокуратура, както и за равен достъп до образование и здравеопазване.
  • Студентското движение оглави масовите антиправителствени протести след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при която загинаха 16 души. На предстоящия вот то за първи път подкрепя кандидати за депутати извън досегашния политически елит.

Ще успее ли Сърбия да се освободи от 12-годишното управление на Вучич?

Хиляди привърженици на студентите се събраха на белградския пл. "Славия" в подкрепепа на  "Студентска листа-Студентите печелят" на  последния  митинг преди парламентарните избори на 25 октомври в неделя, и запяха "Вучич си отива" - преработен рефрен от популярна сръбска народна песен. 

Десет кандидати от листата  представиха точките от предизборната си програма  и заявиха, че на изборите в неделя изборът не е между 18 листи, а между два принципа и две визии - „Сърбия или мафията, свобода или робство, просперитет или упадък“.

Всички оратори се качиха на трибуната, издигната на пл. "Славия", с екземпляри на Конституцията на Сърбия в ръка.

Водачът на "Студентската листа", проф. д-р Илия Сърданович заяви, че тъй като да бъдеш  депутат е отговорна обществена позиция, този, който я придобие, трябва да знае пред кого да отчита дейността си.

„Знаем пред кого ще се отчитаме! Мандатът принадлежи на всички вас - на народа! Сърбия печели, защото Студентите печелят!“, заключи Сърданович, повтаряйки един от най-известните лозунги на студентите.

„Хора, мирише на свобода“, каза преподавателят в  Транспортния факултет Александър Чупич, който изпя кавър на сръбската народна песен „Хайде, Яно“, посветена на борбата на студентите срещу управляващите.

Студентите, които оглавиха масови антиправителствени протести след инцидент на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноемри 2024 г. загинаха 16 души, през пролетта на миналата година за първи път поискаха свикването на предсрочни парламентарни избори.

След три дни те за първи път ще участват във вота, но не директно, а подкрепяйки кандидати, които досега не са били част от политическия живот на страната и имат авторитет в обществото.  

Един от кандидатите за депутати, известният сръбски актьор и активист Тихомир Станич заяви, че  съдебната система и прокуратурата трябва да бъде освободена „от лични интереси и политически натиск“.

„На всички ни е писнало от факта, че не всички сме равни пред закона. Сърбия заслужава свобода, справедливост и отговорност“, каза Станич.

Ветеринарният лекар Александър Васов от Цариброд взе думата, за да говори как трябва да се разрешат проблемите в селското стопанство в Сърбия.

„Ние сме за държава, която се вслушва в земеделските производители и защитава хората, които ни хранят, от суши, наводнения и пожари, защото упоритият им труд не трябва да зависи от случайността! На всички ни е писнало селата ни да бъдат забравяни, а земеделските производители и техните искания да бъдат игнорирани! Сърбия заслужава да може да се изхранва сама“, каза Васов.

В края на юли над 200 представители на българското национално малцинство в Сърбия излязоха в Цариброд (Димитровград) на протест под наслов "Няма да ни скарате" в защита на Васов след обвинения срещу него в национализъм и шовинизъм, отправени от депутат от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

В отделен сегмент от програмата на митинга, кандидатите за депутати от Студентската листа говориха за това как ще изглежда Сърбия от 26 октомври, денят след изборите, което включва, наред с други неща, „освободена съдебна система и прокуратура“, както и образование и здравеопазване, еднакво достъпни за всички.

Митингът на пл. "Славия" тази вечер се проведе под надслов „Победата те зове“, като участниците се придвижиха към белградския площад в дълги колони от шест лъча. Последното публично събиране преди настъпването на предизборното мълчание в полунощ  бе предшествано от няколкодневни студентски шествия от цялата страна, от източната, западната и северната част  на Сърбия, а снощи те бяха посрещнати тържествено пред Ректората в Белград.

Източник: БТА, Теодора Енчева    
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