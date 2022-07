НАСА с "тийзър", свидетелстващ за дълбочината на Вселената

О стават броени дни до публикуването на първите цветни снимки с висока разделителна способност, направени от космическия телескоп "Джеймс Уеб".

За да изостри любопитството на нетърпеливите, НАСА междувременно представи "тийзър" изображение, свидетелстващо за дълбочината на Вселената, предаде Франс прес.

Снимката - резултат от 72 експозиции за 32 часа, е направена от детектора за прецизно насочване на телескопа. Това е инструментът, който позволява на свръхсложния космически апарат да се насочва и фокусира върху интересуващите го обекти.

Снимката се вписва "сред най-дълбоките изображения на Вселената, правени някога", се посочва в прессъобщението на НАСА.

We’re less than a week away from @NASAWebb's first full-color images!



Webb's Fine Guidance Sensor, built by @CSA_ASC to help it lock onto targets, recently captured this stunning test image — an unexpected peek into how Webb will #UnfoldTheUniverse: https://t.co/cYrVVxA8sl pic.twitter.com/SNe9zvtvfQ