"BrainGPT" чете и превръща мислите в текст на екрана ви

Ч етенето на мисли може да е на път да се превърне в реалност и то във възможно най-буквалния смисъл, тъй като нов пробив на изследователи от Центъра за изкуствен интелект GrapheneX-UTS към Университета по технологии в Сидни, вижда мисли, трансформирани в думи на екрана.

„Това изследване представлява пионерско усилие в превеждането на необработени ЕЕГ вълни директно на конкретен език, отбелязвайки значителен пробив в областта“, каза Чинг-Тен Лин, изтъкнат професор в UTS School of Computer Science и директор на GrapheneX-UTS HAI Center.

„Проучването е първото, което включва дискретни техники за кодиране в процеса на превод на мозъчните вълни в текст, въвеждайки иновативен подход към невронното декодиране“, обясни Лин, който ръководи изследването. „Интеграцията с големи езикови модели също отваря нови възможности в областта на неврологията и ИИ.“

BrainGPT - A step towards the future of human-AI merger



BrainGPT is capable of thought-to-text translation and connects a multitask EEG encoder with LMS to decode coherent and readable sentences from EEG signals.



This means that thoughts, measured by wearing a cap with… pic.twitter.com/2Vp58Uev3L