Израел отива на избори на 27 октомври: Кои са основните съперници на Нетаняху

И зраел ще проведе парламентарни избори на 27 октомври, обяви парламентът в неделя. Ветеранът министър-председател Бенямин Нетаняху ще се стреми да остане на власт. Сред основните му съперници са бившият началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, бившият министър-председател Нафтали Бенет, лидерът на опозицията Яир Лапид и ветеранът политик Авигдор Либерман.

Гади Айзенкот, 66-годишен син на марокански имигранти, се радва на значителна обществена подкрепа, особено след смъртта в бой на сина му и на двама негови племенници по време на войната в Газа, но му липсва политически опит. Той е служил като военен секретар на бивши министър-председатели, преди да навлезе в политиката през 2022 г. заедно с центриста Бени Ганц. Айзенкот беше член на военния кабинет на Нетаняху между октомври 2023 г. и юни 2024 г., след което подаде оставка и се превърна в остър критик на военното му ръководство. През 2025 г. той основа партия „Яшар“, обединяваща разнородни политически фигури.

Нафтали Бенет, 54-годишен, е посочван в много социологически проучвания като основен потенциален съперник на Нетаняху. Бивш технологичен предприемач и водеща фигура в националистическата десница и заселническото движение, той по-късно заема постовете министър на образованието и министър на отбраната. През 2021 г. Бенет формира разнообразна коалиция с подкрепата на арабска партия, слагайки край на 12-годишното управление на Нетаняху, но правителството му просъществува само година. След завръщането си в политиката след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. той е смятан за способен да привлече разочаровани от Нетаняху десни избиратели. Бенет е сключил съюз с Яир Лапид.

Яир Лапид, 62-годишен, е журналист, станал политик, и е сред най-познатите лица в израелската политика от повече от десетилетие. Той основава центристката партия „Йеш Атид“ през 2012 г. и е заемал министерски постове, включително на министър на финансите и министър на външните работи, а през 2022 г. за кратко е министър-председател като част от споразумение за ротация с Бенет. Лапид беше водеща фигура в протестите срещу съдебната реформа на правителството преди атаката на Хамас, но се затруднява да спечели избиратели извън основната си градска и светска база.

Авигдор Либерман, роден в съветска Молдова през 1958 г., се премества в Израел в края на 70-те години. Той е служил като началник на кабинета на Нетаняху и се смята, че е допринесъл за изборната му победа през 1996 г. Основател на светската националистическа партия „Исраел Бейтену“, Либерман е заемал постовете министър на външните работи, министър на отбраната и министър на финансите. Той редовно критикува Нетаняху и се обявява против привилегиите за ултраортодоксалните евреи, като призовава за отбиването на военна служба от тях.