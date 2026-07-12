Фронт срещу Пекин: САЩ и още 12 страни отхвърлиха претенциите на Китай в Южнокитайско море

С АЩ, Филипините и още 11 държави отхвърлиха териториалните претенции на Пекин за обширни райони в Южнокитайско море, предаде Ройтерс.

Декларацията бе публикувана днес - навръх 10-ата годишнина от знаково решение на Постоянния арбитражен съд. Той постанови, че териториалните претенции на Китай са неоснователни - решение, което Пекин обаче отхвърля.

"Потвърждаваме отново, че решението, постановено преди 10 години от Арбитражния съд, е крайъгълен камък и е правно обвързващо и окончателно между Китай и Филипините", се подчертава в декларацията.

Освен от САЩ и Филипините, тя е подписана още от Япония, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания, Германия, Италия, Естония, Литва, Латвия, Румъния и Словения, посочва Ройтерс.

През последните години се стигна до редица инциденти в Южнокитайско море между Китай и Филипините. Манила обвинява Пекин в "опасни маневри" в своята изключителна икономическа зона.

По-рано днес китайското министерство на външните работи отново отхвърли решението на съда, базиран в Хага. То потвърди китайските претенции за суверенитет в Южнокитайско море и обвини за напрежението засиленото военно присъствие на външни сили като САЩ.