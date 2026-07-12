България

Златен триумф: Стилияна Николова спечели две отличия на Световната купа по художествена гимнастика в Милано

Българската гимнастичка завоюва двете отличия на лента и бухалки

12 юли 2026, 19:51
Златен триумф: Стилияна Николова спечели две отличия на Световната купа по художествена гимнастика в Милано
Източник: БГНЕС

Б ългарската гимнастичка Стилияна Николова завоюва два медала във финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано.

Николова триумфира със златния медал във финала на лента, след като изнесе отлично съчетание и се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

По-рано през деня тя спечели и сребърен медал във финала на бухалки.

С перфектното си изиграване на лента Стилияна Николова за пореден път изправи публиката в залата на крака и доказа, че България остава абсолютна суперсила в този спорт.

Източник: БГНЕС    
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