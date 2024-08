Зрелищен гейзер: Тежка авария наводни улиците в Монреал

Г лавен водопровод се скъса в канадския град Монреал. Това предизвика зрелищен гейзер, висок близо 20 метра. Улиците около пробива се превърнаха в реки, докато водата бъде спряна, за да се отстрани повредата. Местните власти казаха, че са наводнени 100 къщи в близост до аварията. Това предаде NOVA .

SEE IT: A water main in Montreal broke on Friday morning, gushing huge amounts of water and flooding nearby streets. Local officials urged people to avoid the flooded areas as teams work to repair the leak. https://t.co/okB7QkIlSX pic.twitter.com/3NfYZknOtm

Водопроводът е захранвал 12 хиляди абонати. С ремонта на тръбата проблемите не свършиха. Близо 150 хиляди домакинства в Монреал получиха препоръка да кипват водата, преди да я ползват, защото може да е замърсена. Очаква се това положение да премине бързо. Пробивът дойде след два дни на необичайно силни валежи, достигнали 200 литра на квадратен метър.

🚨🇨🇦 BREAKING: MONTREAL STREETS BECOME RIVERS AFTER PIPE BURSTS AND FLOODS STREETS🚨#Montreal #Canada



A huge water burst erupted onto the streets of downtown Montreal after a pipe burst.



The water flooded at least 100 homes and lead to power outages for 12,000 people.… pic.twitter.com/snYVBUEHLt