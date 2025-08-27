Свят

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Мариам Абу Дака беше убита при израелската аката срещу болница „Насър“ в южна Газа

27 август 2025, 11:50
Мариам Абу Дака   
Източник: БТА/AP

Палестинската журналистка Мариам Абу Дака беше убита в понеделник при умишлена атака на Израел срещу болницата „Насър“ в южна Газа, излъчвана на живо. Заедно с нея загинаха още четирима нейни колеги и 15 други души, включително медици.

Преди да бъде убита е написала прощално писмо на 13-годишния си син Гаит.

Това са думите на Мариам, разказани от колега палестински журналист, разкрива Al Jazeera. Мариам пише:

„Гаит, ти си сърцето и душата на майка си. Моля те да се молиш за мен и да не плачеш, за да мога да почивам в мир.

Направи ме горда, като учиш усърдно, успяваш в учението си и станеш способен, завършен млад мъж. Стреми се да изградиш бъдеще за себе си, да станеш уважаван бизнесмен.

Скъпи мой, никога не ме забравяй. Всичко, което правих, беше, за да те виждам щастлив, спокоен и удовлетворен.

И когато дойде време, когато се ожениш и имаш дъщеря, моля те да я кръстиш Мариам – на мое име.

Ти си моята любов, моята сила, моята гордост и моята радост. Винаги носи достойнство в себе си и нека действията ти почитат паметта ми.

Най-важното, Гаит: никога не пренебрегвай молитвите си. Молитвите са твоята сила.

С цялата си любов,

Твоята майка, Мариам.“

Мариам Абу Дака работеше като журналист за няколко медии, сред които Independent Arabia и Associated Press.

От страх за безопасността на Гаит по време на войната, Мариам го изпраща да живее с баща си в Обединените арабски емирства.

Мариам беше фотограф на свободна практика, работеща с няколко международни агенции. Тя беше добре позната сред колегите си със своята всеотдайност и неуморен стремеж да документира страданията на палестинския народ. Мариам документира много човешки истории, които разкриват какво преживяват палестинците под обсада и бомбардировки.

Тя беше отдадена и на семейството си.

Преди време дарила един от бъбреците си, за да спаси баща си, който имал бъбречна недостатъчност. Но не успяла да спаси майка си, която починала от рак преди четири месеца поради липса на лечение в Газа.

Източник: Al Jazeera    
Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

