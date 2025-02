Израел съобщи кога стартират преговорите за втория етап от примирието в Газа

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху ще започне преговорите по втората фаза от примирието в ивицата Газа при срещата си с пратеника на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф в понеделник във Вашингтон, съобщи късно тази вечер канцеларията на Нетаняху, цитирана от Ройтерс.

Нетаняху и Уиткоф разговаряха днес и се договориха, че дискусиите ще започнат на срещата им във Вашингтон в понеделник, се казва в изявление на канцеларията, цитирано от Франс прес.

Израел пое освободените от "Хамас" заложници

Очаква се утре израелският премиер да отпътува за Вашингтон, където му предстои среща с президента Тръмп в Белия дом, за да обсъдят ситуацията в Газа и задържаните там израелски заложници.

На срещата си с Уиткоф Нетаняху ще добсъди с него позициите на Израел относно спирането на огъня, съобщиха от канцеларията на премиера. След това Уиткоф ще разговаря с официални лица от Египет и Катар, които през последните 15 месеца посредничиха между Израел и палестинската ислямистка групировка "Хамас" с подкрепата на Вашингтон.

Israel’s Netanyahu to begin talks on 2nd phase of Gaza ceasefire in Washington on Mondayhttps://t.co/M66l0zkaHp