Dinosaur Game: Тази игра ще ви избави от скуката, когато сте офлайн

И нтернет, нека си признаем, ни разглези всички. Преди години, за да разберете отговора на въпроса: “Какъв е вкусът на пумата?“, трябваше да се качите на кораб, пътуващ за джунглите на Южна Америка, да изловите една и да я изядете. В наши дни това отнема буквално части от секундата: въвеждате въпроса в Google, натискате търсене и бум! Това е вашият отговор.

Това е технологично чудо – но идва с ужасен недостатък. А именно: онова чувство на пълна безпомощност и отчаяние, което идва само от търсенето на нещо и откриването, че нямате достъп до интернет мрежа.

Изправени пред този малък пикселизиран динозавър, който се появява пред вас, какво друго можете да направите, освен да плачете и... да играете забавна мини-игра, докато чакате да се завърнете в мрежата.

Ако използвате браузъра Chrome, вероятно сте виждали този малък динозавър да изскача, когато интернет връзката ви не работи. Но ако сте мислили, че това е просто статично изображение – както изглежда предполагат коментарите под популярен видеоклип в TikTok – сте пропуснали доста приятни мигове.

