Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

О ще един учен, свързан с космическата програма на Америка, се присъедини към нарастващия списък със смъртни случаи и изчезвания в САЩ. Майкъл Дейвид Хикс, изследовател в Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА, почина на 30 юли 2023 г. на 59-годишна възраст, но причината за смъртта му никога не беше оповестена публично и не беше открит запис за извършена аутопсия.

Хикс, който е работил в JPL от 1998 до 2022 г., е автор на над 80 научни публикации и е бил част от множество екипи, подпомагащи НАСА в разбирането на физическите свойства на комети и астероиди.

По-конкретно, Хикс е участвал в проекта DART – тест на НАСА за това дали хората могат да отклоняват опасни астероиди от Земята. Той е работил и по мисията Deep Space 1, която тества нови технологии за космически апарати и прелита край комета през 2001 г.

Въпреки че няма публични обвинения за престъпление, Хикс е деветият човек с връзки към американски космически или ядрени тайни, който е починал или изчезнал мистериозно през последните години, което предизвиква тревога сред експертите по национална сигурност на САЩ.

Освен това трима от тези учени са имали близки връзки с Хикс, тъй като всички са работили в Лабораторията за реактивно движение или са участвали в мисии на НАСА там. Моника Реза, новият директор на групата за обработка на материали в JPL, изчезва безследно през юни 2025 г., само няколко месеца след като започва работа в лабораторията на НАСА.

Други двама мъже с дълбоки връзки с JPL също наскоро умират, включително дългогодишният колега на Хикс – Франк Майвалд, който умира през юли 2024 г. на 61-годишна възраст, като за преждевременната му смърт има още по-малко публична информация.

Междувременно астрофизикът Карл Грилмайр, на 67 години, е убит на верандата на дома си на 16 февруари 2026 г. Работата на изследователя от Калифорнийския технологичен институт е била силно подкрепяна от JPL на НАСА, а самият Грилмайр е участвал лично в ключови мисии с космически телескопи, ръководени от НАСА.

Daily Mail е отправил запитвания към НАСА, към университета на Аризона (където Хикс е учил), както и към приятели и колеги на учения, относно обстоятелствата около смъртта му.

Странно е, че поредица от онлайн некролози, посветени на Хикс, не споменават никакви здравословни проблеми преди смъртта на 59-годишния учен, която изглежда е настъпила внезапно, приблизително година след напускането му на JPL.

Подобна ситуация се разиграва и след смъртта на Майвалд на 4 юли 2024 г., когато видният изследовател от JPL умира в Лос Анджелис при неизвестни обстоятелства.

Въпреки че Майвалд е бил Principal в JPL – отличие, присъждано на учени за „изключителен индивидуален принос“ в техните области – след смъртта му няма публични коментари от властите, а единственият публичен запис за кончината му е единичен онлайн некролог.

НАСА и JPL не са коментирали смъртта на Майвалд или Хикс и не са отговорили на запитванията на Daily Mail относно характера на работата на учените преди смъртта им.

През юни 2023 г., само 13 месеца преди смъртта си, Майвалд е водещ изследовател в пробив, който може да помогне на бъдещи космически мисии да откриват ясни признаци на живот на други светове в Слънчевата система и отвъд нея.

Що се отнася до другия учен, свързан с JPL – Грилмайр, той е допринесъл за откриването на вода на далечна планета, като колегите му определят работата му като „гениална“ и добавят, че тя може да насочи към признаци на живот на по-малко от 160 светлинни години от Земята.

Според профила му в Caltech, той също е работил по проектите NEOWISE и NEO Surveyor – инфрачервени космически телескопи, които проследяват астероиди. Въпреки това експерти изразяват притеснение, че тази технология е използвана и при разработката на усъвършенствани ракети.

Поредицата от смъртни случаи и изчезвания привлича вниманието на Конгреса и членове на американската разузнавателна общност, които виждат тревожен модел около експерти с познания за ракети и двигатели.

Бившият помощник-директор на ФБР Крис Суекър наскоро заявява пред Daily Mail: „Може да се каже, че всички тези случаи са подозрителни, и става дума за учени, работили в критични технологии“. Суекър твърди, че множество чуждестранни разузнавателни служби, включително както врагове, така и съюзници на САЩ, от десетилетия насочват усилията си към американци, притежаващи технологични тайни.

„Китай, Русия, дори някои от нашите приятели – Пакистан, Индия, Иран, Северна Корея – всички се насочват към този тип технологии“, разкрива Суекър.

Конгресменът от Тенеси Тим Бърчет казва пред Daily Mail през март: „Имало е и други случаи из страната, при които хора са изчезвали при подозрителни обстоятелства. Мисля, че трябва да обръщаме внимание на това“. Бърчет има предвид поне четири други разследвания в САЩ през последните месеци, включително нашумялото изчезване на пенсионирания генерал от Военновъздушните сили Уилям Нийл Маккасланд и убийството на уважавания физик Нуно Лоурейро.

Маккасланд, на 68 години, е най-скорошният случай на изчезване – той изчезва безследно на 27 февруари 2026 г., след като според сведения напуска дома си пеша, носейки само пистолет.

Изчезването на Маккасланд, за когото се твърди, че е знаел тайни, свързани с ядрени технологии и НЛО, е свързано с Реза и Грилмайр чрез работата им по напреднали ракетни технологии. Като ръководител на Изследователската лаборатория на Военновъздушните сили (AFRL), генералът е надзиравал и одобрявал финансирането на работата на Реза по разработването на нов метал за създаване на съвременни ракетни двигатели.

Междувременно работата на Грилмайр по NEOWISE и NEO Surveyor също е свързана с Военновъздушните сили, тъй като телескопите на НАСА използват същите системи, на които военните разчитат за проследяване на сателити и хиперзвукови ракети.

Макар убийството на Лоурейро да не е пряко свързано с другите случаи, Бърчет, Суекър и независими разследващи отбелязват, че революционната му работа в областта на ядрения синтез може да го е превърнала в цел на по-широка конспирация срещу американски учени.

Нуно Лоурейро, на 47 години, е убит в дома си в предградието Бруклайн край Бостън на 15 декември 2025 г. Властите заявяват, че извършителят е Клаудио Невеш Валенте – негов бивш съученик от Португалия. „Това се случва още от Студената война“, обяснява Суекър. „Особено когато ядрените технологии и ракетните технологии започнаха да излизат на преден план“.

Още двама души, свързани с ядрени изследвания, изчезват с разлика от няколко седмици. Антъни Чавес и Мелиса Касиас, които и двамата са работили в Националната лаборатория в Лос Аламос (LANL), изчезват от домовете си през 2025 г. при почти идентични обстоятелства.

Чавес, на 79 години, е работил в лабораторията до пенсионирането си през 2017 г. Касиас, на 54 години, е била активен административен служител там и се смята, че е имала най-високо ниво на достъп до класифицирана информация. И двамата са видени за последно да напускат домовете си в Ню Мексико пеша, оставяйки зад себе си колите, ключовете, портфейлите и телефоните си, преди да изчезнат безследно преди почти година.

В друг мистериозен случай Джейсън Томас, фармацевтичен изследовател, работещ върху лечение на рак в Novartis, е намерен мъртъв в езеро в Масачузетс на 17 март 2026 г., след като изчезва безследно три месеца по-рано.

Бърчет остро критикува разузнавателната общност на страната, като специално посочва т.нар. „азбучни агенции“ като ФБР за това, че са безполезни и възпрепятстват опитите му да разбере истината за случилото се с тези учени.„Числата изглеждат много високи в тези конкретни области на изследване. Мисля, че трябва да обръщаме внимание и не мисля, че трябва да се доверяваме на нашето правителство“, предупреждава той.