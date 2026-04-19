Изчезналите учени на САЩ: Тръмп активира ФБР по случая

Г оворителят на Белия дом Каролайн Левит заяви в петък, че администрацията на Тръмп работи с ФБР и други федерални агенции, за да прегледа нарастващия брой случаи, включващи американски учени, които са изчезнали или са починали, и да установи дали някой от случаите може да е свързан.

„В светлината на последните и основателни въпроси относно тези тревожни случаи и ангажимента на президента Тръмп към истината, Белият дом активно работи с всички съответни агенции и ФБР, за да направи цялостен преглед на всички случаи заедно и да идентифицира евентуални общи характеристики, които може да съществуват“, каза Левит в публикация в X.

„Няма да бъде пренебрегнат нито един детайл в тези усилия и Белият дом ще предоставя актуализации, когато разполагаме с такива“, добавя Левит.

Изявлението на Левит дойде след размяна на реплики в сряда с Питър Дуси от Fox News, който попита дали федералните власти разследват съобщения, че учени с достъп до чувствителни американски изследвания са изчезнали или са починали.

„Вече има 10 американски учени, които или са изчезнали, или са починали от средата на 2024 г.“, каза Дуси. „Съобщава се, че всички са имали достъп до класифицирани ядрени или аерокосмически материали. Някой разследва ли това, за да се види дали тези случаи са свързани?“.

Ливит заяви тогава, че е видяла съобщенията, но все още не е говорила със съответните агенции. „Видях информацията, Питър. Не съм говорила със съответните ни агенции за това“, каза тя в сряда. „Със сигурност ще го направя и ще ви дадем отговор. Ако е вярно, разбира се, това определено е нещо, което това правителство и администрация биха сметнали за заслужаващо разследване“.

Оттогава броят на случаите е нараснал, като вече има 11-и учен, включен сред смъртните случаи и изчезванията на хора, свързани с американски военни, ядрени и аерокосмически изследвания.

Ейми Ескридж, изследователка от Хънтсвил, Алабама, която е починала през 2022 г. на 34-годишна възраст, сега се включва в списъка, съобщава Fox News Digital. Нейната смърт привлече ново внимание, след като поне 10 други скорошни случая, включващи хора, свързани с напреднали изследователски области, повдигнаха въпроси дали може да има закономерност.

Президентът Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че „току-що е излязъл от среща“ по въпроса и обеща отговори в рамките на дни, наричайки ситуацията „доста сериозна“. „Надявам се да е случайност, но ще разберем в рамките на следващата седмица и половина“, каза Тръмп.

Националната администрация за ядрена сигурност към Министерството на енергетиката „е запозната със съобщенията, свързани със служители на нашите лаборатории, заводи и обекти и разглежда въпроса“, се казва в изявление на агенцията.

Официални лица не са потвърдили никаква връзка между случаите. Но времето на смъртните случаи и изчезванията, както и връзките на засегнатите лица с напреднали изследователски области, привлякоха обществено внимание и спекулации.

Няма публично достъпни доказателства, свързващи смъртта на Ескридж с другите случаи, а властите не са посочили никаква връзка между нейната работа и обстоятелствата около смъртта ѝ.