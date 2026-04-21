„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Ф изикът и популяризатор на науката Мичио Каку предупреждава, че нарастващият брой учени, които са починали или са изчезнали при необясними обстоятелства в САЩ, трябва да се разглежда като въпрос на националната сигурност, а не като изолирани инциденти.

В коментари за Fox News Digital, публикувани в събота, Каку заяви, че струпването на случаи, включващи учени с достъп до чувствителни изследвания, е безпрецедентно и изисква координиран правителствен контрол.

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза той пред изданието, цитиран и от Newsweek.

Каку каза, че макар една единствена необяснима смърт или изчезване да не означава непременно по-широка заплаха, модел, включващ множество лица с високи нива на достъп до класифицирана информация, значително повишава шансовете за това.

Много от случаите включват работа в области с висока степен на сигурност като ядрени технологии, аерокосмически системи и класифицирани отбранителни изследвания – области, строго защитени поради стратегическото им значение за националната отбрана.

Изчезналите учени

През последните няколко години редица учени и бивши правителствени изследователи са починали или са изчезнали при обстоятелства, които не са били публично обяснени. Тези лица са били свързани с напреднали области на изследване, включително ядрена наука, аерокосмическо инженерство и класифицирани отбранителни програми, което предизвиква нарастващо внимание от страна на законодатели и федерални служители.

Един от най-внимателно следените случаи включва пенсионирания генерал-майор от Военновъздушните сили Уилям Нийл Маккасланд, бивш командир на Изследователската лаборатория на Военновъздушните сили, който изчезна от дома си в Ню Мексико по-рано тази година, след като според съобщенията е оставил лични вещи като телефона си и очилата си. Маккасланд преди това е работил по строго класифицирани програми и е имал връзки с Националната лаборатория „Лос Аламос“, ключово съоръжение в изследванията на ядрените оръжия на САЩ.

Други случаи включват изследователи, свързани с Лабораторията за реактивно движение на НАСА, както и учени от частния сектор, работещи по федерално финансирани проекти. В някои случаи останки са били открити месеци след като изчезванията са били съобщени, докато в други случаи не е била публикувана официална причина за смъртта. Властите подчертават, че обстоятелствата варират при отделните случаи и че не е установена официална връзка.

Бивш колега на двама от починалите учени по-рано каза пред Newsweek, че не вярва случаите да са свързани чрез координиран или зловещ заговор. „Понякога животът е странен по този начин“, каза д-р Джо Масиеро, водещ учен за изследването на близки до Земята обекти в Центъра за инфрачервена обработка и анализ в Калифорнийския технологичен институт. „Наистина е тъжно да се вижда как трагедията се повтаря отново и отново“.

Но Ерик Бърлисън, републиканец от Мисури, призова за федерални разследвания, като заяви, че необясними смъртни случаи или изчезвания, включващи учени с връзки към националната сигурност, не трябва да се разглеждат само на местно ниво. „Това е твърде голямо съвпадение, така че трябва да разследваме това“, каза конгресменът пред Fox & Friends в петък. „Трябва най-добрите разследващи в страната ни, ФБР и всяка агенция да разгледат този въпрос“.

В неделя конгресменът добави в публикация в X: „Ние сме в конкуренция с Китай, Русия и Иран в областта на ядрените технологии, напредналите оръжия и космоса. Междувременно нашите водещи учени продължават да изчезват. Това има всички признаци на чуждестранна операция“.

Белият дом потвърди, че разглежда случаите заедно, за да определи дали съществуват припокривания в изследователските области, нивата на достъп или трудовата история.

Президентът Доналд Тръмп каза пред репортери в четвъртък, че се надява изчезванията и смъртните случаи да са „съвпадение“, но че служителите на Белия дом ще знаят повече през следващата седмица и половина. „Някои от тях бяха много важни хора и ще разгледаме това в следващия кратък период“, каза Тръмп.

Говорейки по време на брифинг в Белия дом в сряда, прессекретарят Каролайн Левит заяви, че администрацията е наясно с докладите и ще се консултира със съответните агенции, но подчерта, че не е потвърдена връзка, като добави, че всеки случай изглежда има свои обстоятелства. „Ако това е вярно, разбира се, това определено е нещо, което според мен това правителство и администрация биха сметнали за заслужаващо разследване“, каза тя.

Левит добави в публикация в X в петък, че ФБР ще бъде включено: „В светлината на последните и основателни въпроси относно тези тревожни случаи и ангажимента на президента Тръмп към истината, Белият дом активно работи с всички съответни агенции и ФБР, за да прегледа цялостно всички случаи заедно и да идентифицира всякакви потенциални общи характеристики, които може да съществуват. Нито един детайл няма да бъде пренебрегнат в това усилие и Белият дом ще предостави актуализации, когато ги има“.

Каку определи ситуацията в събота като „нечувана“, заявявайки, че не може да си спомни подобен случай през десетилетията си работа във физиката и научната политика. Той подчерта, че изводите трябва да се основават на доказателства, а не на спекулации, като разследващите трябва да се фокусират върху това дали обща изследователска област или класифицирана програма свързва случаите.

В понеделник, 20 април, Комисията по надзор на Камарата на представителите обяви в X, че представителят Джеймс Комър, който председателства комисията, и Бърлисън „се стремят да разкрият истината зад изчезналите учени. Изискваме информация от ФБР, НАСА и министерствата на войната и енергетиката, която ще ни помогне да разследваме този въпрос и да защитим страната си“.

Комър каза пред Fox News в понеделник: „Изглежда, че има голяма вероятност тук да се случва нещо зловещо... Това, което съм установил за три години и половина като председател на Комисията по надзор на Камарата, е, че понякога правителствените агенции не вършат добра работа в споделянето на информация за ситуации като тази. Затова поискахме от всички тези агенции – Министерството на енергетиката, НАСА, Министерството на войната – да споделят информация с нас, за да можем да видим дали можем да я съберем и да намерим липсващи връзки, за да се опитаме да разберем какво се случва тук, защото е много малко вероятно това да е съвпадение. Така че Конгресът е много обезпокоен от това. Нашата комисия прави това един от нашите приоритети сега, защото го разглеждаме като заплаха за националната сигурност“.

Очаква се федералните разследващи да продължат да преглеждат откритите случаи, включващи учени, свързани с класифицирани или отбранителни изследвания, като се фокусират върху това дали споделени уязвимости или външни заплахи могат да поставят други в риск.