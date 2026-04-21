Свят

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

21 април 2026, 13:28
„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ
Мичио Каку   
Източник: GettyImages

Ф изикът и популяризатор на науката Мичио Каку предупреждава, че нарастващият брой учени, които са починали или са изчезнали при необясними обстоятелства в САЩ, трябва да се разглежда като въпрос на националната сигурност, а не като изолирани инциденти.

В коментари за Fox News Digital, публикувани в събота, Каку заяви, че струпването на случаи, включващи учени с достъп до чувствителни изследвания, е безпрецедентно и изисква координиран правителствен контрол.

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза той пред изданието, цитиран и от Newsweek.

Каку каза, че макар една единствена необяснима смърт или изчезване да не означава непременно по-широка заплаха, модел, включващ множество лица с високи нива на достъп до класифицирана информация, значително повишава шансовете за това.

Много от случаите включват работа в области с висока степен на сигурност като ядрени технологии, аерокосмически системи и класифицирани отбранителни изследвания – области, строго защитени поради стратегическото им значение за националната отбрана.

Изчезналите учени

През последните няколко години редица учени и бивши правителствени изследователи са починали или са изчезнали при обстоятелства, които не са били публично обяснени. Тези лица са били свързани с напреднали области на изследване, включително ядрена наука, аерокосмическо инженерство и класифицирани отбранителни програми, което предизвиква нарастващо внимание от страна на законодатели и федерални служители.

Един от най-внимателно следените случаи включва пенсионирания генерал-майор от Военновъздушните сили Уилям Нийл Маккасланд, бивш командир на Изследователската лаборатория на Военновъздушните сили, който изчезна от дома си в Ню Мексико по-рано тази година, след като според съобщенията е оставил лични вещи като телефона си и очилата си. Маккасланд преди това е работил по строго класифицирани програми и е имал връзки с Националната лаборатория „Лос Аламос“, ключово съоръжение в изследванията на ядрените оръжия на САЩ.

Други случаи включват изследователи, свързани с Лабораторията за реактивно движение на НАСА, както и учени от частния сектор, работещи по федерално финансирани проекти. В някои случаи останки са били открити месеци след като изчезванията са били съобщени, докато в други случаи не е била публикувана официална причина за смъртта. Властите подчертават, че обстоятелствата варират при отделните случаи и че не е установена официална връзка.

Бивш колега на двама от починалите учени по-рано каза пред Newsweek, че не вярва случаите да са свързани чрез координиран или зловещ заговор. „Понякога животът е странен по този начин“, каза д-р Джо Масиеро, водещ учен за изследването на близки до Земята обекти в Центъра за инфрачервена обработка и анализ в Калифорнийския технологичен институт. „Наистина е тъжно да се вижда как трагедията се повтаря отново и отново“.

Но Ерик Бърлисън, републиканец от Мисури, призова за федерални разследвания, като заяви, че необясними смъртни случаи или изчезвания, включващи учени с връзки към националната сигурност, не трябва да се разглеждат само на местно ниво. „Това е твърде голямо съвпадение, така че трябва да разследваме това“, каза конгресменът пред Fox & Friends в петък. „Трябва най-добрите разследващи в страната ни, ФБР и всяка агенция да разгледат този въпрос“.

В неделя конгресменът добави в публикация в X: „Ние сме в конкуренция с Китай, Русия и Иран в областта на ядрените технологии, напредналите оръжия и космоса. Междувременно нашите водещи учени продължават да изчезват. Това има всички признаци на чуждестранна операция“.

Белият дом потвърди, че разглежда случаите заедно, за да определи дали съществуват припокривания в изследователските области, нивата на достъп или трудовата история.

Президентът Доналд Тръмп каза пред репортери в четвъртък, че се надява изчезванията и смъртните случаи да са „съвпадение“, но че служителите на Белия дом ще знаят повече през следващата седмица и половина. „Някои от тях бяха много важни хора и ще разгледаме това в следващия кратък период“, каза Тръмп.

Говорейки по време на брифинг в Белия дом в сряда, прессекретарят Каролайн Левит заяви, че администрацията е наясно с докладите и ще се консултира със съответните агенции, но подчерта, че не е потвърдена връзка, като добави, че всеки случай изглежда има свои обстоятелства. „Ако това е вярно, разбира се, това определено е нещо, което според мен това правителство и администрация биха сметнали за заслужаващо разследване“, каза тя.

Левит добави в публикация в X в петък, че ФБР ще бъде включено: „В светлината на последните и основателни въпроси относно тези тревожни случаи и ангажимента на президента Тръмп към истината, Белият дом активно работи с всички съответни агенции и ФБР, за да прегледа цялостно всички случаи заедно и да идентифицира всякакви потенциални общи характеристики, които може да съществуват. Нито един детайл няма да бъде пренебрегнат в това усилие и Белият дом ще предостави актуализации, когато ги има“.

Каку определи ситуацията в събота като „нечувана“, заявявайки, че не може да си спомни подобен случай през десетилетията си работа във физиката и научната политика. Той подчерта, че изводите трябва да се основават на доказателства, а не на спекулации, като разследващите трябва да се фокусират върху това дали обща изследователска област или класифицирана програма свързва случаите.

В понеделник, 20 април, Комисията по надзор на Камарата на представителите обяви в X, че представителят Джеймс Комър, който председателства комисията, и Бърлисън „се стремят да разкрият истината зад изчезналите учени. Изискваме информация от ФБР, НАСА и министерствата на войната и енергетиката, която ще ни помогне да разследваме този въпрос и да защитим страната си“.

Комър каза пред Fox News в понеделник: „Изглежда, че има голяма вероятност тук да се случва нещо зловещо... Това, което съм установил за три години и половина като председател на Комисията по надзор на Камарата, е, че понякога правителствените агенции не вършат добра работа в споделянето на информация за ситуации като тази. Затова поискахме от всички тези агенции – Министерството на енергетиката, НАСА, Министерството на войната – да споделят информация с нас, за да можем да видим дали можем да я съберем и да намерим липсващи връзки, за да се опитаме да разберем какво се случва тук, защото е много малко вероятно това да е съвпадение. Така че Конгресът е много обезпокоен от това. Нашата комисия прави това един от нашите приоритети сега, защото го разглеждаме като заплаха за националната сигурност“.

Очаква се федералните разследващи да продължат да преглеждат откритите случаи, включващи учени, свързани с класифицирани или отбранителни изследвания, като се фокусират върху това дали споделени уязвимости или външни заплахи могат да поставят други в риск.

По темата

Източник: Newsweek    
Изчезнали учени Необясними смъртни случаи Национална сигурност Мичио Каку Класифицирани изследвания Американски учени Чуждестранни операции Разследване на ФБР Ядрени технологии Аерокосмически системи
Последвайте ни
Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Колко строга е цензурата в Китай

Колко строга е цензурата в Китай

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

10 съвета за спестяване: Край на живота от заплата до заплата

10 съвета за спестяване: Край на живота от заплата до заплата

pariteni.bg
Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

carmarket.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 6 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 7 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 6 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

България Преди 15 минути

tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

Любопитно Преди 24 минути

Шопинг секцията в супер приложението tbi bank app дава достъп до над 250 любими онлайн магазина и пари обратно по сметката след пазаруване

<p>Киселова:&nbsp;Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове</p>

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

България Преди 54 минути

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да избере друг на неговото място

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 1 час

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

кардиолог

Кардиолог: Седенето над 8 часа на ден вдига риска от сърдечен инцидент със 120%

Любопитно Преди 1 час

Проф. Иван Груев подчерта, че физическата активност има ключова роля за превенцията

Снимката е илюстративна

Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа край Шумен

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

България Преди 1 час

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Любопитно Преди 1 час

Мадона отправи емоционален апел и предложи награда, след като безценни архивни костюми от личната ѝ колекция изчезнаха след триумфалното ѝ участие на фестивала Coachella 2026. Звездата определи дрехите като „част от своята история“

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

България Преди 1 час

От медицински консумативи до личен телевизор: Как главният счетоводител е източвал сметките на болницата в Благоевград в продължение на две години, присвоени са над 232 000 лева, според държавното обвинение

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Свят Преди 1 час

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Любопитно Преди 1 час

Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман сподели зашеметяващи кадри, заснети по време на историческото прелитане около Луната.

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Любопитно Преди 1 час

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

България Преди 2 часа

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, посочва той

<p>Коалиционен капан лиши БСП от субсидия в най-критичния момент</p>

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

България Преди 2 часа

За първи път от 1990 г. насам емблематичната централа на БСП остава без държавна подкрепа, поставяйки под въпрос оцеляването на най-старата партия у нас

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

100 години от рождението на кралица Елизабет II: Edna епоха в историята

Edna.bg

Защо жените напоследък се примиряват с абсолютния минимум във връзките?

Edna.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за гостуването в Разград

Gong.bg

Мексико обяви нов селекционер

Gong.bg

Линейка се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Nova.bg