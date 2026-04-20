Любопитно

„Зловеща връзка“: Конгресът на САЩ също се зае с мистериозните изчезвания на топ учени

Най-малко 11 учени, свързани с НАСА, ядрени изследвания, аерокосмически програми и класифицирани проекти, са изчезнали или са били открити мъртви през последните години.

20 април 2026, 17:29
З аконодатели в САЩ настояват за мащабно разследване на мистериозните изчезвания и смъртни случаи на почти дузина водещи американски учени с достъп до строго секретна информация, като се позовават на опасения за националната сигурност.

Много от тези лица, включително изследователи от Лабораторията за реактивно движение на НАСА и Националната лаборатория в Лос Аламос, са имали достъп до чувствителна информация за космически мисии, ядрени технологии или модерни отбранителни системи, което поражда спекулации за възможни връзки между случаите.

В светлината на тревожните смъртни случаи и изчезвания, Конгресът е изпратил писма с искане ФБР, Пентагонът, НАСА и Министерството на енергетиката да започнат разследвания по тези случаи, пише английското издание Daily Mail.

„Комисията по надзор и правителствена реформа разследва скорошни непотвърдени публични съобщения за изчезването и смъртта на лица с достъп до чувствителна научна информация на САЩ“, пише републиканският председател Джеймс Комър в писмата.

„Тези съобщения твърдят, че най-малко десет лица, които „са имали връзка с американски ядрени тайни или ракетни технологии“, са „починали или мистериозно са изчезнали през последните години. Ако тези съобщения са верни, тези смъртни случаи и изчезвания може да представляват сериозна заплаха за националната сигурност на САЩ и за персонала с достъп до научни тайни“, продължават писмата. 

Комър специално отбелязва „възможна зловеща връзка между поредица от мистериозни смъртни случаи и изчезвания, започнали през 2023 г.“.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че миналата седмица е бил информиран за поредицата от изчезвания и смъртни случаи и че отговори по тези тревожни случаи се очакват в следващите седмици. „Надявам се да е случайно съвпадение, но ще разберем в следващите седмица и половина“, каза Тръмп в четвъртък, когато беше попитан за изчезналите учени.

„Току-що излязох от среща по този въпрос, така че става дума за доста сериозни неща. Надявам се да е съвпадение... но някои от тези хора бяха много важни и ще разгледаме случая“, категоричен беше държавният глава.

Комър и републиканският конгресмен Ерик Бърлисън, който също е подписал писмата до различните ведомства, призоваха агенциите да предоставят брифинги на Конгреса по въпроса не по-късно от 27 април.

Когато републиканските законодатели са се свързали с Министерството на отбраната за допълнителна информация относно изчезналите учени, ведомството е отговорило миналата седмица, че „няма активни разследвания по линия на националната сигурност за който и да е обявен за изчезнал човек“.

Този обезпокоителен модел се е появил, след като пенсионираният генерал от Военновъздушните сили Уилям Нийл Маккасланд е изчезнал на 28 февруари. Той е бил видян за последно да напуска дома си в Ню Мексико без телефон, носими устройства или очила преди по-малко от два месеца. Носел е само пистолет, а съпругата му е казала на диспечерите на спешния телефон 911, че изглежда се е опитвал „да не бъде намерен“.

Странните обстоятелства около изчезването на генерала са почти идентични с още четири случая на изчезнали лица, случили се между май и август 2025 г. в югозападната част на САЩ.

Притеснително е, че и четирите случая са свързани с Маккасланд чрез работата му по надзора на Лабораторията за изследвания на Военновъздушните сили (AFRL), базирана във военновъздушната база Райт-Патерсън, за която се носят слухове, че изучава извънземни технологии още от инцидента с НЛО в Розуел през 1947 г.

Подобно на Маккасланд, Стивън Гарсия, 48 г., е изчезнал без следа, след като е напуснал пеша дома си в Албакърки, Ню Мексико. Той също е напуснал жилището си без обичайни вещи като телефон, като е взел със себе си само огнестрелно оръжие.

Анонимен източник е заявил пред Daily Mail, че Гарсия е бил правителствен подизпълнител, работещ за Kansas City National Security Campus (KCNSC) – ключово съоръжение в Албакърки, което произвежда повече от 80% от всички неядрени компоненти, използвани при създаването на ядрени оръжия за армията.

Докато е бил в Райт-Патерсън, Маккасланд е ръководил и според сведенията е одобрил финансирането за работата на Моника Хасинто Реза върху метал от ново поколение за ракетни двигатели, наречен Mondaloy. Реза, на 60 години, е изчезнала по време на туристически поход с приятели в Калифорния на 22 юни миналата година. Малко преди това тя е станала директор на групата за обработка на материали в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Антъни Чавес и Мелиса Касиас са работили в Националната лаборатория в Лос Аламос – един от най-важните центрове за ядрени изследвания в страната. Чавес, на 79 години, е работил в лабораторията до пенсионирането си през 2017 г., въпреки че ролята му там не е напълно изяснена. Касиас, на 54 години, е била действащ административен асистент в съоръжението и се смята, че е имала достъп до строго секретна информация.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обяви миналата седмица, че администрацията и ФБР разглеждат случаите с изчезналите учени. „В светлината на последните и напълно основателни въпроси относно тези тревожни случаи, и ангажимента на президента Тръмп към истината, Белият дом активно работи с всички съответни агенции и ФБР, за да направи цялостен преглед на всички случаи заедно и да установи евентуални общи елементи“, заяви Левит.

Източник: Daily Mail    
