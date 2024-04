"Злият режим направи грешка и ще бъде наказан": САЩ увериха Израел, че може да разчита на подкрепата им

С АЩ увериха Израел, че може да разчита на подкрепата им във връзка със заплахи от Иран, предаде ДПА.

Американският държавен секретар Антъни Блинкън препотвърди подкрепата на САЩ за сигурността на Израел на среща с израелския министър на отбраната Йоав Галант, заяви снощи говорителят на Държавния департамент Матю Милър.

По-рано американският президент Джо Байдън заяви, че САЩ ще помагат на Израел в случай на заплахи от Иран и съюзените със страната групировки.

