Зима посред лято: Дебела пелена от лед покри улици в Италия

Мощна буря връхлетя североизточната част на Италия, недалеч от границата със Словения. Стихията донесе силна градушка в района на град Удине, където обстановката напомни на истинска зима.

A torrent of #hail in the town of Tricesimo in the province of #Udine, #Italy 🇮🇹 (06.08.2023)#hailstorm #storm

