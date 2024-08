В Североизточна Сирия въоръжени войници преследват екстремисти от "Ислямска държава", пет години след като обявиха, че терористичната групировка е разбита. Основно кюрдските войници, които съставляват Сирийските демократични сили, влизат и излизат от палатките в обширния бежански лагер “Ал Хол”, който се намира близо до сирийско-иракската граница. Това съобщава Алекс Крофорд за Sky News.

Под този палатков град те са открили в тунели скривалище с оръжия и експлозиви, включително АК47, ръчни гранати и гранатомети. Намерили са също така знамена на "Ислямска държава" и монети, които те са използвали.

Тихо и тъмно е. Войниците носят бронежилетки и очила за нощно виждане. Ботушите им скърцат по камъните в прашните алеи между палатките. Жителите на “Ал Хол” спят и когато войниците нахлуват в палатките, намират деца и жени под одеяла. Внезапното присъствие на тези войници, облечени в каски, с оръжия и с привързани към тях боеприпаси, стряска обитателите. Някои от децата започват да плачат, разказва Крофорд.

Изненадата е преднамерена. В клетките на "Ислямска държава", които се намират в лагера, все още имат яз"Ислямска държава"ски пленници - жени и деца, които са били отвлечени преди десетилетие. В миналото екстремистите са полагали големи усилия, за да скрият своите роби. Войниците молят жените да свалят бурките си, защото знаят, че много яз"Ислямска държава"и се страхуват да се "Ислямска държава"ентифицират от страх от възмездие от страна на "Ислямска държава". Други, отвлечени като деца, са прекарали толкова много години с екстремистите, че вече не помнят стария си живот, обяснява авторът на Sky News.

Сама в палатка с две малки деца, млада жена се "Ислямска държава"ентифицира като яз"Ислямска държава"ка. Казва, че се казва Кован, а на лицето ѝ се чете страх. Ако войниците я оставят в лагера, тя ще бъде жестоко пребита или по-лошо от "Ислямска държава". Но за голямо облекчение на Кован войниците вземат бързо решение да вземат нея и двете и деца. Те се присъединяват към няколко други жени и техните деца, за които войниците също подозират, че са яз"Ислямска държава"и. Кован събира дрехи за децата и си слага бурка. Тя не иска да бъде забелязана от никого, в случай че се окаже обратно в лагера, разказва Крофорд.

Хората са качени във военен автомобил и изведени извън барикадирания периметър на лагера. Всички те ще бъдат разследвани, за да се установи кои точно са. Пътуването навън е напрегнато. Никой не говори. Животът на тези жени зависи от това дали ще могат да докажат кои са, но без никакви официални документи това ще бъде мъчителен процес, посочва Крофорд.

През 2014 г. "Ислямска държава" нахлува в Ирак и Сирия, завземайки обширни територии и създавайки халифат. Те нападнаха Синджар в Северен Ирак, исторически дом на най-старата и най-голяма общност на яз"Ислямска държава"ите в света, припомня Sky News.

Яз"Ислямска държава"ите са древна етническа и религиозна група, говореща кюрдски, която обединява елементи на юдаизма, християнството и исляма. "Ислямска държава" смята яз"Ислямска държава"ите за "безбожници" и започва системно да ги убива, измъчва и изнасилва

По време на тази кампания на насилие около 400 000 яз"Ислямска държава"и напускат домовете си. Екстремистите избиват хиляди мъже и по-възрастни жени, като погребват телата им в масови гробове. Освен това те взели в плен над 6000 жени и деца, за да ги продадат като роби.

Алекс Крофорд разказва, че е пътувала в Северна Сирия и Ирак през по-голямата част от управлението на "Ислямска държава".

“Репортерствахме заедно с 80-членната международна коалиция, сформирана, за да смаже терористичната групировка и да си върне териториите. Срещнах се с избягали яз"Ислямска държава"ски жени и чух разкази за насилието, на което са били подложени от бойците на "Ислямска държава". Много от тях имаха бебета, родени от изнасилванията, които бяха отхвърлени от общностите им като "бебета на "Ислямска държава"”, посочва тя.

Някои от жените са разказали на Крофорд, че терористичната групировка е злоупотребила сексуално с малките им деца, а на други са били давани противозачатъчни средства, за да се гарантира, че няма да заченат.

Превземането на Багуз в Източна Сирия от водените от САЩ коалиционни сили през март 2019 г. отбеляза териториалното поражение на "Ислямска държава" в Сирия. Хиляди мъже екстремисти бяха отведени в центрове за задържане, управлявани от Сирийските демократични сили, където все още очакват съдебен процес. Семействата на "Ислямска държава" - и техните тайни яз"Ислямска държава"ски роби - все още са настанени в два обширни лагера в Североизточна Сирия, които властите описват като "бомба със закъснител".

Междувременно се смята, че близо 3000 яз"Ислямска държава"ски жени все още са в неизвестност, тъй като се предполага, че са държани в плен.

Кован, която е на 24 години, разказва на спасителите си, че "Ислямска държава" я е пленила заедно със семейството ѝ, когато са щурмували Синджар. Тя е била само на 14 години, най-голямата от четири сестри с по-голям брат. След като екстремистката групировка се срива, тя е отведена в лагера “Ал Хол”, където, по думите ѝ, семействата на "Ислямска държава" я малтретират заради това, че е яз"Ислямска държава"ка. В рамките на няколко дни след залавянето ѝ Кован е изложена на парад пред бойци на "Ислямска държава", които я купуват, а след това я отвеждат вкъщи, за да я изнасилят и пребият. Продавана многократно, тя е преместена на територията на "Ислямска държава" от Мосул до Ракка и след това до Багуз, посочва Крофорд.

Първият мъж, който я купил, бил два пъти по-възрастен от нея. Когато си спомня за ужасяващото насилие, на което е била подложена, в гласа ѝ се чува смесица от гняв и тъга. Когато се опитала да избяга, той я издърпал за косата и я пребил. "Каза, че ще ме убие и ще ме зарови в задния си двор, ако не направя това, което иска". Разказва журналистът на Sky News.

"Бях изнасилвана всеки ден в продължение на две години", казва тя. Тонът ѝ е ведър, но очите ѝ показват болка. Двете ѝ деца са родени в резултат на изнасилване от двама различни мъже от "Ислямска държава", за които се смята, че вече са мъртви. През това време тя е станала св"Ислямска държава"етел и на изнасилването на 10-годишно дете, обяснява Алекс Крофорд.

Сега Кован иска мъжете, които са я изнасилили, и жените от "Ислямска държава", които са им помагали, да бъдат подведени под отговорност за действията си.

