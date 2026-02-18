Скандал заради нов кампус в Студентски град: Жители твърдят, че остават без път до домовете си

И зграждането на нов съвременен студентски кампус в столичния Студентски град предизвика остър конфликт между живущите в блок 7А и инвеститорите от водещите държавни университети. Докато гражданите алармират, че остават без единствения си транспортен достъп, институциите и университетите подчертават, че проектът е напълно законен и се реализира върху държавна собственост с европейско финансиране.

В блок 7А живеят около 250 души – сред тях преподаватели от висши училища и БАН, семейства с деца и хора с увреждания. Според тях започналият строеж на спортен комплекс и предвидената ограда ще прекъснат единствения им път за автомобили, линейки и пожарни.

„Предстои едно пълно безумие – да затворят нашия път. По този начин 102 апартамента остават без никакъв достъп до входа. Нямаме възможност дори при необходимост от евакуация да се изнесем от блока“, заяви г-н Станчев, жител на кооперацията.

Протестиращите определят като „абсурден“ предложения алтернативен пешеходен маршрут, който включва тесни стълби с ширина около един метър.

Позицията на район „Студентски“: Пътят е „нерегламентиран“

От районната администрация на Студентски излязоха с официално становище, според което теренът е публична държавна собственост, предоставена за управление на Министерство на образованието и науката.

От администрацията уточняват, че имотът е вписан в кадастралната карта още през 2012 г. и пространството пред блок 7, между блок 7А и улица „проф. Вили Таджер“, не попада в обхвата на общинската улична регулация съгласно регулационния план от 1975 г.

„Екипът на СО-район „Студентски“ е съпричастен към възникващото затруднение на живущите в бл. 7А. То е свързано с промяна на навиците поради затварянето на нерегламентиран транспортен достъп, преминаващ през имот публична държавна собственост“, се посочва в становището.

Кметът на района Петко Горанов е поискал приоритетно финансиране от Столична община за изграждането на улица „проф. Вили Таджер“ в посока ул. „8-и декември“. Според администрацията именно този нов път би трябвало да осигури реален алтернативен транспортен достъп до блок 7А.

Позицията на университетите: Проектът не търпи отлагане

Инвеститор по проекта е Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Медицински университет – София и УНСС. Проектът се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост и трябва да бъде завършен до май 2026 г., за да не бъдат наложени сериозни финансови санкции.

От Софийския университет обясняват, че се реализира мащабен проект за модернизация на терен към студентските общежития блок 7, 8 и 9. Предвижда се изграждане на съвременен кампус с амфитеатър на открито, футболно игрище, комбинирани спортни площадки за волейбол и баскетбол, тенис корт, фитнес зона и пространства за отдих.

Според университета ще бъде осигурена и достъпна среда за хора с увреждания, както и нови зелени площи, енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа.

От ръководството на СУ подчертават, че всички необходими разрешителни са издадени, проектът е съгласуван със Столичната община и отговаря напълно на законовите изисквания. Забавянето или спирането му би довело до връщане на средствата по европейското финансиране.

„По никакъв начин не ограничаваме достъпа до сградата, разположена в близост до студентския кампус, тъй като има възможност за осъществяване на достъп откъм зала „Бонсист“, посочват още от университета.

Жителите остават в протестна готовност

Въпреки уверенията на институциите и университетите, живущите в блок 7А остават в протестна готовност. Те настояват първо да бъде изграден реален транспортен път, който да гарантира достъп за автомобили и специализирани служби, преди пространството около сградата им да бъде окончателно заградено. Според тях в сегашния си вид проектът застрашава сигурността и нормалния им начин на живот.