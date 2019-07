С едем души загинаха загинаха при мощна буря, която се разрази в сряда вечерта в популярния туристически район Халкидики. Сред жертвите има и 2 деца. Ранените са повече от 100.

Стихията, придружена от силни ветрове, дъжд и градушка е изкоренила дървета, има и отнесени покриви и автомобили.

Шестима от загиналите са чуждестранни граждани. Двама чешки туристи са били убити, след като караваната им била отнесена от ветровете и водата. Румънка и 8-годишното й момче са загинали след срутване на покрив на ресторант. Другите жертви са руснаци, затиснати от паднало дърво.

Седмото тяло е на мъж, съобщават властите. Предстои да стане ясно дали то принадлежи на безследно изчезналия в сряда 62-годишен мъж.

ГЪРЦИЯ СЛЕД СИЛНАТА БУРЯ И ДЪЖД

Говорителят на гръцкото правителство Стелио Петсас заяви, че ще бъде предложена финансова помощ за трите общини на Халкидическия полуостров, пише Ekathimerini.

"Stay in safe spots" warns Civil Protection for Halkidiki All night will continue bad weather https://t.co/UjGkBrqTjA

Властите обявиха извънредно положение в Халкидики, а новоназначеният министър на гражданската защита се очаква да посети днес района. Местните медии казват, че такава буря не се е случвала по това време. Сред ранените и е жена от Гражданска защита.

80 на сто от Халкидики няма ток след силната буря.

Мощната буря връхлетя района на Халкидики около 21.30 часа, продължила е около 10 минути. Електрозахранването е било прекъснато на първия ръкав в селата Потидия, Певкохори и Полихоро, както и на втория ръкав в село Вурвури. Над 600 сигнала са получени.

Към момента в генералното консулство няма постъпили сигнали за бедстващи или пострадали български граждани. Получен е един сигнал през нощта от българска гражданка, намираща се на Ситония (втория ръкав на Халкидики), в който е съобщила, че помещението, в което се намира, е наводнено и планира да изчака преминаването на бурята в автомобила си.

Scenes of devastation this morning after a powerful storm hit the coast of #halkidiki. Images captured in #Nea_Kallikratia.. pic.twitter.com/SD2LJ7YtM4