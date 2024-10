"Ситуацията буквално е на живот и смърт": Ураганът "Милтън" удари Флорида (ВИДЕО/СНИМКИ)

Н ад 1,5 милиона домакинства и търговски обекти във Флорда останаха на тъмно заради връхлетелия щата ураган "Милтън", по данни на специализирания сайт за следене на прекъсванията в електроснабдяването poweroutage.us, предават световните агенции.

Най-много потребители на електроенергия са останали без ток в окръг Харди, а също и в съседните Сарасота и Манатий.

🚨 More than 1.5 million homes and businesses are without power across Florida, with Hardee, Sarasota, and Manatee counties hit the hardest.



